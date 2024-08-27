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Posted 27 августа, 03:51

Published 27 августа, 03:51

Modified 27 августа, 03:53

Updated 27 августа, 03:53

Тихие пляжи с голубой водой и теплым песком ждут отдыхающих в Приморье

Торопитесь — скоро там будут толпы: удивительный пляж нашли в Приморье — видео

27 августа 2024, 03:51
Фото: Изображение Midjourney

Тихие пляжи с голубой водой и теплым песком ждут отдыхающих в Приморье

Сюжет
Погода
Еще несколько райских пляжей нашли в Приморском крае. Удивительные пейзажи и необычайно тихое море так и манят отдыхающих.

Уединенные песчаные пляжи с кристально чистой водой зовут отдыхающих в последние летние дни. Солнце, легкий ветерок и практически полная тишина так и манят.

Фото и видео из нескольких удивительных мест появились в сети. В Безверхово с утра стояла жара.

Видео: pogoda_25_region.

В бухте Бойсмана температура поприятнее, и точно так же светит солнце.

Фото: pogoda_25_region

Забыть обо всех заботах, расслабиться под шум прибоя и насладиться видом бескрайних просторов моря можно всего в паре часов езды от города. Разве это не рай на земле?

Ранее «Восток-Медиа» писало о загорающей ларге, которой позавидовали даже люди.

Милота на пляже: загорающей ларге обзавидовалось все Приморье — видео
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