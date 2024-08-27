vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа, 15:28

Published 27 августа, 15:28

Modified 27 августа, 15:28

Updated 27 августа, 15:28

Туроператоры открывают новые рейсы в Лонгави и Куала Лумпур из Екатеринбурга

27 августа 2024, 15:28
В ближайшее время авиакомпании могут начать прямые полеты из Екатеринбурга в Лонгави и Куала Лумпур (Малайзия), Абу-Даби (ОАЭ) и Фергану (Узбекистан). Об этом рассказал лидер Уральского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

«На прошлой неделе я встречался с представителями туроператоров и авиакомпаний в посольстве Малайзии в Москве. Мы обсуждали возможность открытия регулярных рейсов в Куала-Лумпур и Лонгави. Есть некоторые технические сложности, однако я уверен, что экономически это было бы выгодным направлением», — приводит eanews.ru слова Мальцева.

Также ведутся переговоры о возможности полетов в Фергану и Абу-Даби. И Узбекистан, и ОАЭ пользуются популярностью среди уральских отдыхающих.

Подпишитесь
Популярное