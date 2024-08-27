Туроператоры открывают новые рейсы в Лонгави и Куала Лумпур из Екатеринбурга

«На прошлой неделе я встречался с представителями туроператоров и авиакомпаний в посольстве Малайзии в Москве. Мы обсуждали возможность открытия регулярных рейсов в Куала-Лумпур и Лонгави. Есть некоторые технические сложности, однако я уверен, что экономически это было бы выгодным направлением», — приводит eanews.ru слова Мальцева.