Туроператоры открывают новые рейсы в Лонгави и Куала Лумпур из Екатеринбурга

Posted 27 августа, 15:28
Published 27 августа, 15:28
Modified 27 августа, 15:28
Updated 27 августа, 15:28
«На прошлой неделе я встречался с представителями туроператоров и авиакомпаний в посольстве Малайзии в Москве. Мы обсуждали возможность открытия регулярных рейсов в Куала-Лумпур и Лонгави. Есть некоторые технические сложности, однако я уверен, что экономически это было бы выгодным направлением», — приводит eanews.ru слова Мальцева.
Также ведутся переговоры о возможности полетов в Фергану и Абу-Даби. И Узбекистан, и ОАЭ пользуются популярностью среди уральских отдыхающих.