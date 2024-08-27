Ученые ищут способ спасти бананы от грибка

Posted 27 августа, 08:59
Published 27 августа, 08:59
Modified 27 августа, 09:01
Updated 27 августа, 09:01
Наиболее распространенный сорт бананов, которые мы едим, — «кавендиш», и сейчас он находится под угрозой исчезновения. Плантации этого сорта поражаются грибком Foc TR4, который вызывает фузариозное увядание. Сложность заключается в том, что уничтожить этот грибок почти невозможно, сообщает newkhakasiya.onlin.
Кроме того, «кавендиш» по всему миру представляет собой клон, что делает его особенно уязвимым из-за отсутствия генетического разнообразия, которое могло бы помочь выжить некоторым очагам. Это создает угрозу их существованию — он может просто исчезнуть. Хотя это может показаться удивительным, но подобные случаи уже имели место в истории.
По словам старшего автора исследования Ли Чжун Ма, современные бананы существенно отличаются от тех, что употребляли наши предки. Он подчеркнул, что сорт Gros Michel, некогда популярный, почти полностью исчез из-за первой вспышки фузариозного увядания в 1950-х годах.
Удивительно, но именно благодаря своей природной устойчивости к грибковому штамму, который привел к уничтожению сорта Gros Michel, бананы сорта «кавендиш» стали доминировать на рынке.
Группа исследователей из Массачусетского университета провела геномный анализ этого грибка в поисках возможных способов борьбы с ним. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Microbiology.
Ма отметил, что изучение новой вспышки увядания бананов велось на протяжении последних десяти лет. Ученые выяснили, что патоген, поражающий бананы «кавендиш», произошел не от вида, уничтожившего Gros Michel. В геноме TR4 обнаружены дополнительные гены, связанные с выработкой оксида азота, который негативно сказывается на бананах. Считается, что этот грибок выделяет азот, который ослабляет иммунитет плода, создавая благоприятные условия для инфицирования.
Открытие ученых поможет найти способ прекратить распространение болезни и предотвратить исчезновение сорта бананов «кавендиш».