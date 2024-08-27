Ученые ищут способ спасти бананы от грибка

Кроме того, «кавендиш» по всему миру представляет собой клон, что делает его особенно уязвимым из-за отсутствия генетического разнообразия, которое могло бы помочь выжить некоторым очагам. Это создает угрозу их существованию — он может просто исчезнуть. Хотя это может показаться удивительным, но подобные случаи уже имели место в истории.