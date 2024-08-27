В Приморье Буцаев обсудил с губернатором инвестиции в объекты по обработке ТКО

Posted 27 августа, 13:48
Published 27 августа, 13:48
Modified 27 августа, 13:49
Updated 27 августа, 13:49
Встреча состоялась во время рабочего визита главы РЭО в регион.
По словам Буцаева, Приморье нуждается в создании и реконструкции семи главных объектов обращения с отходами совокупной мощностью обработки более 500 тысяч тонн в год. В ходе состоявшейся встречи стороны уточнили детали проектов финансирования общей стоимостью 17,8 млрд рублей, которые планируется реализовать в рамках концессионных соглашений. Подписание двух таких документов уже состоялось. По объекту в Уссурийске подготовка проектно-сметной документации завершится в конце текущего года. РЭО может приступить к финансированию уже в начале будущего года. Благодаря данным объектам Приморский край сможет достичь показателей национального проекта «Экология» до 2030 года.
Проект в Уссурийском технологическом кластере тоже предусматривает реконструкцию завода по сортировке мусора мощностью 63 тысячи тонн в год. Стоимость проекта составляет 650 млн рублей.
Для объектов, которые будут располагаться в поселке Городечное, Владивостоке, городских округах Большой Камень и Арсеньевский, Спасском и Кавалеровском районах, уже подобрали земельные участки. Согласно плану, администрация региона изыскания по ним проведет в сентябре–октябре текущего года.
Все проекты планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства. РЭО окажет концессионерам льготное финансовое обеспечение за счет средств от размещения облигаций в объеме до 95% от стоимости строительства комплекса.