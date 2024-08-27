В Приморье Буцаев обсудил с губернатором инвестиции в объекты по обработке ТКО

По словам Буцаева, Приморье нуждается в создании и реконструкции семи главных объектов обращения с отходами совокупной мощностью обработки более 500 тысяч тонн в год. В ходе состоявшейся встречи стороны уточнили детали проектов финансирования общей стоимостью 17,8 млрд рублей, которые планируется реализовать в рамках концессионных соглашений. Подписание двух таких документов уже состоялось. По объекту в Уссурийске подготовка проектно-сметной документации завершится в конце текущего года. РЭО может приступить к финансированию уже в начале будущего года. Благодаря данным объектам Приморский край сможет достичь показателей национального проекта «Экология» до 2030 года.