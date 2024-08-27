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Posted 27 августа, 13:48

Published 27 августа, 13:48

Modified 27 августа, 13:49

Updated 27 августа, 13:49

В Приморье Буцаев обсудил с губернатором инвестиции в объекты по обработке ТКО

В Приморье Буцаев обсудил с губернатором инвестиции в объекты по обработке ТКО

27 августа 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
В ходе встречи генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко стороны обсудили детали инвестпроектов по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Приморье.

Встреча состоялась во время рабочего визита главы РЭО в регион.

По словам Буцаева, Приморье нуждается в создании и реконструкции семи главных объектов обращения с отходами совокупной мощностью обработки более 500 тысяч тонн в год. В ходе состоявшейся встречи стороны уточнили детали проектов финансирования общей стоимостью 17,8 млрд рублей, которые планируется реализовать в рамках концессионных соглашений. Подписание двух таких документов уже состоялось. По объекту в Уссурийске подготовка проектно-сметной документации завершится в конце текущего года. РЭО может приступить к финансированию уже в начале будущего года. Благодаря данным объектам Приморский край сможет достичь показателей национального проекта «Экология» до 2030 года.

Проект в Уссурийском технологическом кластере тоже предусматривает реконструкцию завода по сортировке мусора мощностью 63 тысячи тонн в год. Стоимость проекта составляет 650 млн рублей.

Для объектов, которые будут располагаться в поселке Городечное, Владивостоке, городских округах Большой Камень и Арсеньевский, Спасском и Кавалеровском районах, уже подобрали земельные участки. Согласно плану, администрация региона изыскания по ним проведет в сентябре–октябре текущего года.

Все проекты планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства. РЭО окажет концессионерам льготное финансовое обеспечение за счет средств от размещения облигаций в объеме до 95% от стоимости строительства комплекса.

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