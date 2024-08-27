В Приморье продолжается расчистка русел рек для предотвращения паводков

В рамках мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, специалисты министерства по делам ГОЧС совместно с краевыми учреждениями по пожарной безопасности продолжают дноуглубительные работы и очистку русел рек от наносов и растительности. На сегодняшний день работы ведутся в Лесозаводском, Артемовском, Владивостокском, Спасском городских округах, а также в Чугуевском и Ольгинском муниципальных округах.