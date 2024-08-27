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Posted 27 августа, 10:35

Published 27 августа, 10:35

Modified 27 августа, 10:35

Updated 27 августа, 10:35

В Приморье продолжается расчистка русел рек для предотвращения паводков

В Приморье продолжается расчистка русел рек для предотвращения паводков

27 августа 2024, 10:35
Фото: 1MI
Сюжет
Правительство
Специалисты министерства по делам ГОЧС Приморского края активно работают над расчисткой русел рек в шести районах, чтобы минимизировать риски подтоплений в будущем.

В рамках мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, специалисты министерства по делам ГОЧС совместно с краевыми учреждениями по пожарной безопасности продолжают дноуглубительные работы и очистку русел рек от наносов и растительности. На сегодняшний день работы ведутся в Лесозаводском, Артемовском, Владивостокском, Спасском городских округах, а также в Чугуевском и Ольгинском муниципальных округах.

Как сообщили в министерстве, в расчистке участвуют 22 спасателя, использующие 21 единицу техники. На данный момент уже расчищено почти 66 тысяч метров водных объектов, а изъято более 698 тысяч кубометров грунта. Работы завершены в Уссурийске, Октябрьском муниципальном округе и Партизанском городском округе.

«Данные превентивные меры уже показали свои положительные результаты. Некоторые районы избежали подтоплений в весеннее половодье. Поэтому работа будет продолжена, и планируется докупка техники», — отметили в министерстве.

Важно отметить, что изменения в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были приняты Госдумой РФ и одобрены Советом Федерации. Законопроект разработан федеральным Правительством на основе инициатив Губернатора Приморья Олега Кожемяко и направлен на предотвращение паводков.

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