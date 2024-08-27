В Приморье продолжается расчистка русел рек для предотвращения паводков

Posted 27 августа, 10:35
Published 27 августа, 10:35
Modified 27 августа, 10:35
Updated 27 августа, 10:35
В рамках мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, специалисты министерства по делам ГОЧС совместно с краевыми учреждениями по пожарной безопасности продолжают дноуглубительные работы и очистку русел рек от наносов и растительности. На сегодняшний день работы ведутся в Лесозаводском, Артемовском, Владивостокском, Спасском городских округах, а также в Чугуевском и Ольгинском муниципальных округах.
Как сообщили в министерстве, в расчистке участвуют 22 спасателя, использующие 21 единицу техники. На данный момент уже расчищено почти 66 тысяч метров водных объектов, а изъято более 698 тысяч кубометров грунта. Работы завершены в Уссурийске, Октябрьском муниципальном округе и Партизанском городском округе.
«Данные превентивные меры уже показали свои положительные результаты. Некоторые районы избежали подтоплений в весеннее половодье. Поэтому работа будет продолжена, и планируется докупка техники», — отметили в министерстве.
Важно отметить, что изменения в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были приняты Госдумой РФ и одобрены Советом Федерации. Законопроект разработан федеральным Правительством на основе инициатив Губернатора Приморья Олега Кожемяко и направлен на предотвращение паводков.