Ведущий железнодорожный оператор поддержал проект «Сухого порта»

Posted 27 августа, 02:12
Published 27 августа, 02:12
Modified 27 августа, 02:14
Updated 27 августа, 02:14
Уже в краткосрочной перспективе появление нового «сухого порта» позволит оптимизировать сроки и стоимость транспортировки грузов в порты юга Приморского края, а значит и до потребителей.
Об этом в разговоре с журналистом «Восток-Медиа» рассказал президент АО «Евросиб СПб — Транспортные системы» Дмитрий Никитин.
«Развитие транспортной и железнодорожной инфраструктуры в Приморском крае абсолютно необходимо и должно быть в приоритете как у государства, так и у частного бизнеса, использующего эту инфраструктуру. Для нашей компании критически необходимо увеличение мощностей, способных обеспечить растущий запрос на перевозку грузов в условиях загруженности дальневосточных портов, Восточного полигона на конечном участке Транссиба», — считает президент «Евросиба».
По словам Дмитрия Никитина, компании важно, что ее партнеры решают задачи снижения дефицита обрабатывающих мощностей на дальневосточном направлении — и делают это в беспрецедентно короткие сроки.
Напомним, все работы инвестор завершит всего за шесть месяцев, а обновленную станцию запустят уже в начале сентября. Помимо реконструкции самой станции и обновления всей сопутствующей инфраструктуры, включая линии электропередач и автодороги, будет построены более 2,5 километров железнодорожных путей.
Они свяжут ТЛЦ «Сухой порт» с морским портом АО «Дальтрансуголь», образуя единый мультимодальный складской комплекс.
«Это позволит кратно увеличить обработку контейнерных поездов на станции Угловая. Видим еще одно подтверждение серьезного настроя группы компаний „Аква-Ресурсы“, их нацеленности на результат, который позволит увеличить объемы грузоперевозок и их партнерам», — подчеркивает Дмитрий Никитин.
Синоним надежности
Ведущие транспортно-логистические предприятия страны не просто так отмечают вклад именно частных компаний в развитие инфраструктуры — путь от небольшого бизнеса до крупных инвестиций когда-то прошли и они сами. Сегодня железнодорожные проекты частные проекты федерального уровня появляются и в Приморье.
Так, только на первом этапе «Сухой порт» вложит в реконструкцию Угловой и развитие складских мощностей миллиард рублей. Второй этап проекта предусматривает вложения еще на полтора миллиарда — эти средства пойдут на электрификацию и удлинение выставочных путей до 2100 метров.
В результате уже в сентябре пропускная способность Угловой возрастет вдвое, до трех дополнительных контейнерных составов по 72 условных вагона в сутки (200 тыс. TEU в год), а по итогам второго этапа — до четырех поездов длиной 142 вагона в сутки (350 тыс. TEU).
«Включение ТЛЦ в программу „Формирование сети транспортно-логистических центров“ позволит обеспечить регулярность интермодальных контейнерный поездов в целях обеспечения перевалки грузопотоков назначением из/в порты Дальнего Востока, увеличить грузопотоки МТК „Приморье-1“ и „Приморье-2“, обеспечить рост транзита грузов в сообщении Китай — Европа», — поясняют в ГК «Аква-Ресурсы.
Напомним, ранее в поддержку проекта высказались в правительстве Приморского края и Законодательном собрании региона. А успешное завершение первого этапа в срок позволило «Сухому порту» заручиться поддержкой ВТБ. В одном из крупнейших банков России выразили уверенность в перспективах проекта и сотрудничества с группой компаний «Аква-Ресурсы» в целом.
Стоит отметить, что и «Евросиб» — один из ведущих железнодорожных операторов России. Компания работает на этом рынке вот уже более тридцати лет и регулярно попадает в топ-20 крупнейших в отрасли в России. И по мере реализации столь крупных проектов доверие федеральных гигантов к приморским инвесторам только продолжит расти.