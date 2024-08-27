Ведущий железнодорожный оператор поддержал проект «Сухого порта»

Стоит отметить, что и «Евросиб» — один из ведущих железнодорожных операторов России. Компания работает на этом рынке вот уже более тридцати лет и регулярно попадает в топ-20 крупнейших в отрасли в России. И по мере реализации столь крупных проектов доверие федеральных гигантов к приморским инвесторам только продолжит расти.