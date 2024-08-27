Золотая осень в Приморье 2024: 7 живописных мест для незабываемого путешествия

Posted 27 августа, 05:57
Published 27 августа, 05:57
Modified 27 августа, 06:09
Updated 27 августа, 06:09
Осень в Приморском крае — идеальное время для путешествий на природе. Национальные парки и заповедники региона в этот период года поражают разнообразием оттенков листвы, а погода радует комфортной температурой. Представляем семь самых красивых мест Приморья, которые стоит посетить осенью 2024 года.
Прогуляйтесь по знаменитым мостам Владивостока — Золотому и Русскому, полюбуйтесь видами бухты Золотой Рог. Поднимитесь на сопку Орлиное гнездо, посетите Приморский океанариум и маяк Эгершельд. Не забудьте заглянуть в исторический центр города и Ботанический сад.
Как добраться: до Владивостока можно долететь самолетом или доехать поездом. По городу удобно передвигаться на общественном транспорте и такси. Для поездок в пригород можно арендовать автомобиль.
Посетите места обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Помимо этого грациозного хищника, в парке можно встретить амурских тигров, гималайских медведей, рысей и других животных.
Как добраться: парк находится в Хасанском районе, в 100 км от Владивостока. Добраться можно на автомобиле по трассе Раздольное — Хасан, либо на рейсовом автобусе из Владивостока до села Барабаш.
Крупнейшее озеро Приморья, расположенное на границе с Китаем. Осенью сюда прилетают на зимовку удивительные птицы, включая журавлей и аистов. На берегах озера находится несколько баз отдыха.
Как добраться: озеро находится в 230 км от Владивостока. Доехать можно на автомобиле по трассе А181, либо на рейсовом автобусе из Владивостока до поселка Камень-Рыболов.
Один из старейших заповедников России, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть первозданную уссурийскую тайгу, горные реки и водопады. Из животных встречаются бурые и гималайские медведи, амурские тигры, горалы.
Как добраться: Заповедник находится в Тернейском районе, в 670 км от Владивостока. Добраться можно только на автомобиле по трассе М60 «Уссури». Заранее нужно получить разрешение на посещение в офисе заповедника в поселке Терней.
Горное плато в Шкотовском районе с множеством живописных водопадов, включая 27-метровый Неожиданный. Осенью они особенно красивы благодаря пестрым лесам вокруг. Также здесь расположена гора Лысый Дед — высшая точка плато.
Как добраться: Шкотовское плато находится в 70 км от Владивостока. Доехать можно на автомобиле по трассе М60, либо на электричке из Владивостока до станции Смоляниново, а оттуда — на такси до села Анисимовка.
Живописный каскад водопадов в долине реки Кравцовки, притока реки Грязной. Добраться до них непросто — придется около часа идти по лесной тропе. Но вид стоит того: водопады особенно эффектны осенью на фоне желтеющей листвы.
Как добраться: Водопады находятся в Хасанском районе, в 230 км от Владивостока. На автомобиле нужно ехать по трассе Раздольное — Хасан до поселка Кравцовка. Также из Владивостока ходят рейсовые автобусы.
Живописный полуостров с причудливыми скалами и бухтами в заливе Посьета, на самом юге Приморья. Здесь расположен старинный маяк Гамова, с которого открывается впечатляющий вид на море. Осенью на полуострове можно наблюдать миграцию птиц.
Как добраться: Полуостров Краббе находится в 280 км от Владивостока. Доехать можно на автомобиле по трассе Раздольное — Хасан, либо на рейсовом автобусе из Владивостока до поселка Зарубино, а оттуда — на такси.Красоты осеннего Приморья определенно стоят затраченного времени на дорогу.