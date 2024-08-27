Золотая осень в Приморье 2024: 7 живописных мест для незабываемого путешествия

Как добраться: Полуостров Краббе находится в 280 км от Владивостока. Доехать можно на автомобиле по трассе Раздольное — Хасан, либо на рейсовом автобусе из Владивостока до поселка Зарубино, а оттуда — на такси.Красоты осеннего Приморья определенно стоят затраченного времени на дорогу.