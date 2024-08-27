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Posted 27 августа, 05:57

Published 27 августа, 05:57

Modified 27 августа, 06:09

Updated 27 августа, 06:09

Насладитесь буйством красок и красотой природы Приморского края осенью 2024 года

Золотая осень в Приморье 2024: 7 живописных мест для незабываемого путешествия

27 августа 2024, 05:57
Фото: vostokmedia.com

Насладитесь буйством красок и красотой природы Приморского края осенью 2024 года

Сюжет
Природа
Осенью в Приморье особенно красиво. Путешествие в сентябре–октябре оставит неизгладимые впечатления о приморской природе и достопримечательностях региона.

Осень в Приморском крае — идеальное время для путешествий на природе. Национальные парки и заповедники региона в этот период года поражают разнообразием оттенков листвы, а погода радует комфортной температурой. Представляем семь самых красивых мест Приморья, которые стоит посетить осенью 2024 года.

Фото: vostokmedia.com

Владивосток — город мостов и бухт

Прогуляйтесь по знаменитым мостам Владивостока — Золотому и Русскому, полюбуйтесь видами бухты Золотой Рог. Поднимитесь на сопку Орлиное гнездо, посетите Приморский океанариум и маяк Эгершельд. Не забудьте заглянуть в исторический центр города и Ботанический сад.

Как добраться: до Владивостока можно долететь самолетом или доехать поездом. По городу удобно передвигаться на общественном транспорте и такси. Для поездок в пригород можно арендовать автомобиль.

Фото: vostokmedia.com

Национальный парк «Земля леопарда» — царство редких кошек

Посетите места обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Помимо этого грациозного хищника, в парке можно встретить амурских тигров, гималайских медведей, рысей и других животных.

Как добраться: парк находится в Хасанском районе, в 100 км от Владивостока. Добраться можно на автомобиле по трассе Раздольное — Хасан, либо на рейсовом автобусе из Владивостока до села Барабаш.

Фото: vostokmedia.com

Озеро Ханка — птичий рай

Крупнейшее озеро Приморья, расположенное на границе с Китаем. Осенью сюда прилетают на зимовку удивительные птицы, включая журавлей и аистов. На берегах озера находится несколько баз отдыха.

Как добраться: озеро находится в 230 км от Владивостока. Доехать можно на автомобиле по трассе А181, либо на рейсовом автобусе из Владивостока до поселка Камень-Рыболов.

Фото: vostokmedia.com

Сихотэ-Алинский заповедник — нетронутая тайга

Один из старейших заповедников России, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть первозданную уссурийскую тайгу, горные реки и водопады. Из животных встречаются бурые и гималайские медведи, амурские тигры, горалы.

Как добраться: Заповедник находится в Тернейском районе, в 670 км от Владивостока. Добраться можно только на автомобиле по трассе М60 «Уссури». Заранее нужно получить разрешение на посещение в офисе заповедника в поселке Терней.

Фото: vostokmedia.com

Шкотовское плато — край водопадов

Горное плато в Шкотовском районе с множеством живописных водопадов, включая 27-метровый Неожиданный. Осенью они особенно красивы благодаря пестрым лесам вокруг. Также здесь расположена гора Лысый Дед — высшая точка плато.

Как добраться: Шкотовское плато находится в 70 км от Владивостока. Доехать можно на автомобиле по трассе М60, либо на электричке из Владивостока до станции Смоляниново, а оттуда — на такси до села Анисимовка.

Фото: vostokmedia.com

Кравцовские водопады — каскады в джунглях

Живописный каскад водопадов в долине реки Кравцовки, притока реки Грязной. Добраться до них непросто — придется около часа идти по лесной тропе. Но вид стоит того: водопады особенно эффектны осенью на фоне желтеющей листвы.

Как добраться: Водопады находятся в Хасанском районе, в 230 км от Владивостока. На автомобиле нужно ехать по трассе Раздольное — Хасан до поселка Кравцовка. Также из Владивостока ходят рейсовые автобусы.

Фото: vostokmedia.com

Полуостров Краббе — край скал и маяков

Живописный полуостров с причудливыми скалами и бухтами в заливе Посьета, на самом юге Приморья. Здесь расположен старинный маяк Гамова, с которого открывается впечатляющий вид на море. Осенью на полуострове можно наблюдать миграцию птиц.

Как добраться: Полуостров Краббе находится в 280 км от Владивостока. Доехать можно на автомобиле по трассе Раздольное — Хасан, либо на рейсовом автобусе из Владивостока до поселка Зарубино, а оттуда — на такси.Красоты осеннего Приморья определенно стоят затраченного времени на дорогу.

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