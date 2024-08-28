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Posted 28 августа, 02:04

Published 28 августа, 02:04

Modified 28 августа, 02:06

Updated 28 августа, 02:06

Какую погоду принесет осень в Приморский край?

30°С жары, грозовые дожди и похолодание: как лето попрощается с Приморьем?

28 августа 2024, 02:04
Фото: vostokmedia.com

Какую погоду принесет осень в Приморский край?

Сюжет
Погода
Лето красиво завершит свое властвование в Приморском крае. А вот осень начнется с «плачущей» погоды.

В ближайшие выходные лето передаст права осени. В этот период ожидается разная погода, отметили в «Примгидромет».

В ночь на субботу территории региона окатят грозовые дожди из-за активных атмосферных фронтов. Однако днем, 31 августа, осадки покинут Приморье. Станет солнечно и воздух прогреется до 29 °С.

В воскресную ночь осадков не ожидается. Тем не менее, первый осенний день начнется дождливо, — к региону подойдет новый фронт. Температурный фон понизится на 1 — 5 градусов.

Во Владивостоке последний летний день подарит прекрасную погоду. Столбики термометров поднимутся до 25 — 29 °С, осадков не прогнозируется. В воскресенье хлынут дожди, а температура воздуха составит 21 — 24 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пляжный отдых продолжается в Приморском крае.

Пляжный отдых продолжается: солнце, жара и оптимальная влажность в Приморье
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