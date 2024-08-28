30°С жары, грозовые дожди и похолодание: как лето попрощается с Приморьем?

Posted 28 августа, 02:04
Published 28 августа, 02:04
Modified 28 августа, 02:06
Updated 28 августа, 02:06
В ближайшие выходные лето передаст права осени. В этот период ожидается разная погода, отметили в «Примгидромет».
В ночь на субботу территории региона окатят грозовые дожди из-за активных атмосферных фронтов. Однако днем, 31 августа, осадки покинут Приморье. Станет солнечно и воздух прогреется до 29 °С.
В воскресную ночь осадков не ожидается. Тем не менее, первый осенний день начнется дождливо, — к региону подойдет новый фронт. Температурный фон понизится на 1 — 5 градусов.
Во Владивостоке последний летний день подарит прекрасную погоду. Столбики термометров поднимутся до 25 — 29 °С, осадков не прогнозируется. В воскресенье хлынут дожди, а температура воздуха составит 21 — 24 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пляжный отдых продолжается в Приморском крае.