Андрей Субботин: Быстрых побед не бывает, нужно упорно работать

Posted 28 августа, 03:45
Published 28 августа, 03:45
Modified 1 сентября, 03:50
Updated 1 сентября, 03:50
«Быстрых побед не бывает, а вот то, что нужно работать, очень упорно и целенаправленно, неоспоримый факт. Нам есть уже чем сегодня гордиться, но, тем не менее, у нас ушло на это три года, когда начали появляться первые существенные результаты в виде нашей работы. По хирургическим профилям это гораздо больше, мало человеку дать знание, нужно вложить душу, вначале у хирурга работает голова, а потом руки. Если человек не созрел в голове, он никогда не возьмёт это профессиональное достижение руками», — рассказал Андрей Субботин.
Главврач отметил, что за последние три года в больнице произошли значительные изменения. Внедрены новые методики лечения, проведены уникальные операции, в том числе первая в регионе трансплантация печени.
Главврач рассказал о системе наставничества, действующей в больнице. Опытные специалисты передают свои знания и навыки молодым коллегам, помогая им быстрее адаптироваться в профессии.
Андрей Субботин выразил уверенность, что упорная работа и целенаправленные усилия позволят и дальше повышать качество медицинской помощи в регионе, внедрять новые технологии и методики лечения.