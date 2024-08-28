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Posted 28 августа, 03:45

Published 28 августа, 03:45

Modified 1 сентября, 03:50

Updated 1 сентября, 03:50

Андрей Субботин: Быстрых побед не бывает, нужно упорно работать

Андрей Субботин: Быстрых побед не бывает, нужно упорно работать

28 августа 2024, 03:45
Фото: AUSubbotin
Сюжет
Медицина
Главный врач Краевой клинической больницы им. проф. Сергеева Андрей Субботин рассказал о долгосрочных перспективах развития медицины в Хабаровском крае. Он подчеркнул необходимость упорной и целенаправленной работы.
«Быстрых побед не бывает, а вот то, что нужно работать, очень упорно и целенаправленно, неоспоримый факт. Нам есть уже чем сегодня гордиться, но, тем не менее, у нас ушло на это три года, когда начали появляться первые существенные результаты в виде нашей работы. По хирургическим профилям это гораздо больше, мало человеку дать знание, нужно вложить душу, вначале у хирурга работает голова, а потом руки. Если человек не созрел в голове, он никогда не возьмёт это профессиональное достижение руками», — рассказал Андрей Субботин.

Главврач отметил, что за последние три года в больнице произошли значительные изменения. Внедрены новые методики лечения, проведены уникальные операции, в том числе первая в регионе трансплантация печени.

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Главврач рассказал о системе наставничества, действующей в больнице. Опытные специалисты передают свои знания и навыки молодым коллегам, помогая им быстрее адаптироваться в профессии.

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Андрей Субботин выразил уверенность, что упорная работа и целенаправленные усилия позволят и дальше повышать качество медицинской помощи в регионе, внедрять новые технологии и методики лечения.

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