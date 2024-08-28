Андрей Субботин: Главное — не мешать профессионалам работать

Posted 28 августа, 02:39
Published 28 августа, 02:39
Modified 1 сентября, 03:49
Updated 1 сентября, 03:49
«У нас есть высокопрофессиональный коллектив, интеллектуальный потенциал, огромное желание развиваться. И мы это сегодня все видим в результатах нашей работы. Поэтому хотелось бы, чтобы с нами просто разговаривали профессионально. Единственная трудность — это наличие или отсутствие профессионализма. В каждой отрасли, особенно у нас, есть своя специфика», — отметил Андрей Субботин.
Главврач подчеркнул, что в больнице созданы все условия для профессионального роста сотрудников. Врачи и медсестры регулярно проходят обучение в ведущих медицинских центрах страны, осваивают новые методики лечения.
Субботин отметил, что одной из главных проблем остается кадровый вопрос. По его мнению, необходимо создавать условия для того, чтобы молодые специалисты сразу после окончания вуза могли продолжить обучение в ординатуре по выбранной специальности.
Главврач также затронул вопросы материального обеспечения молодых врачей. Он отметил необходимость решения жилищных проблем и обеспечения достойной заработной платы начинающим специалистам.
Андрей Субботин выразил уверенность, что при правильном подходе и поддержке со стороны государства, медицина в Хабаровском крае продолжит успешно развиваться, обеспечивая жителей региона качественной и доступной медицинской помощью.