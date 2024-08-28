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Posted 28 августа, 02:39

Published 28 августа, 02:39

Modified 1 сентября, 03:49

Updated 1 сентября, 03:49

Андрей Субботин: Главное — не мешать профессионалам работать

Андрей Субботин: Главное — не мешать профессионалам работать

28 августа 2024, 02:39
Фото: AUSubbotin
Сюжет
Медицина
Главный врач Краевой клинической больницы им. проф. Сергеева Андрей Субботин рассказал о проблемах и перспективах развития медицины в Хабаровском крае. Он подчеркнул важность профессионального подхода к решению задач в здравоохранении.
«У нас есть высокопрофессиональный коллектив, интеллектуальный потенциал, огромное желание развиваться. И мы это сегодня все видим в результатах нашей работы. Поэтому хотелось бы, чтобы с нами просто разговаривали профессионально. Единственная трудность — это наличие или отсутствие профессионализма. В каждой отрасли, особенно у нас, есть своя специфика», — отметил Андрей Субботин.

Главврач подчеркнул, что в больнице созданы все условия для профессионального роста сотрудников. Врачи и медсестры регулярно проходят обучение в ведущих медицинских центрах страны, осваивают новые методики лечения.

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Субботин отметил, что одной из главных проблем остается кадровый вопрос. По его мнению, необходимо создавать условия для того, чтобы молодые специалисты сразу после окончания вуза могли продолжить обучение в ординатуре по выбранной специальности.

Главврач также затронул вопросы материального обеспечения молодых врачей. Он отметил необходимость решения жилищных проблем и обеспечения достойной заработной платы начинающим специалистам.

Андрей Субботин выразил уверенность, что при правильном подходе и поддержке со стороны государства, медицина в Хабаровском крае продолжит успешно развиваться, обеспечивая жителей региона качественной и доступной медицинской помощью.

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