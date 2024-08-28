vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа, 01:40

Published 28 августа, 01:40

Modified 1 сентября, 03:49

Updated 1 сентября, 03:49

Андрей Субботин: У нас есть все для оказания высокотехнологичной помощи

Андрей Субботин: У нас есть все для оказания высокотехнологичной помощи

28 августа 2024, 01:40
Фото: AUSubbotin
Сюжет
Медицина
Главный врач Краевой клинической больницы им. проф. Сергеева Андрей Субботин дал оценку развитию здравоохранения в Хабаровском крае. Он отметил значительный прогресс в этой сфере за последние годы.
«Благодаря национальным проектам, политике нашего президента и Правительства, региональному правительству колоссальные изменения произошли в здравоохранении, в том числе, Хабаровского края. У нас сегодня есть все реальные возможности оказать высокотехнологичную, высокопрофессиональную помощь любому жителю Хабаровского края», — заявил Андрей Субботин.

По словам главврача, в последние годы в регионе значительно улучшилась материально-техническая база медицинских учреждений. Закуплено современное оборудование, позволяющее проводить сложные диагностические исследования и операции.

Субботин отметил, что в Хабаровском крае успешно внедряются новые методы лечения, в том числе в области трансплантологии. Недавно в ККБ им. Сергеева была проведена первая в регионе операция по пересадке печени.

Андрей Субботин: уникальную операцию провели в краевой клинической больнице
Узнать подробнее

Главврач подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров. В больнице действует система наставничества, молодые специалисты проходят стажировки в ведущих медицинских центрах страны.

Андрей Субботин выразил уверенность, что дальнейшая реализация национальных проектов в сфере здравоохранения позволит еще больше повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей Хабаровского края.

#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Здравоохранение#Медицина#Кадры#Оборудование#Андрей Субботин
Подпишитесь
Популярное