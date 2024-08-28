Андрей Субботин: У нас есть все для оказания высокотехнологичной помощи

Posted 28 августа, 01:40
Published 28 августа, 01:40
Modified 1 сентября, 03:49
Updated 1 сентября, 03:49
«Благодаря национальным проектам, политике нашего президента и Правительства, региональному правительству колоссальные изменения произошли в здравоохранении, в том числе, Хабаровского края. У нас сегодня есть все реальные возможности оказать высокотехнологичную, высокопрофессиональную помощь любому жителю Хабаровского края», — заявил Андрей Субботин.
По словам главврача, в последние годы в регионе значительно улучшилась материально-техническая база медицинских учреждений. Закуплено современное оборудование, позволяющее проводить сложные диагностические исследования и операции.
Субботин отметил, что в Хабаровском крае успешно внедряются новые методы лечения, в том числе в области трансплантологии. Недавно в ККБ им. Сергеева была проведена первая в регионе операция по пересадке печени.
Главврач подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров. В больнице действует система наставничества, молодые специалисты проходят стажировки в ведущих медицинских центрах страны.
Андрей Субботин выразил уверенность, что дальнейшая реализация национальных проектов в сфере здравоохранения позволит еще больше повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей Хабаровского края.