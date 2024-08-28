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Posted 28 августа, 06:18

Published 28 августа, 06:18

Modified 1 сентября, 03:50

Updated 1 сентября, 03:50

Андрей Субботин: В ККБ идут масштабные работы по модернизации

Андрей Субботин: В ККБ идут масштабные работы по модернизации

28 августа 2024, 06:18
Фото: AUSubbotin
Главный врач Хабаровской краевой клинической больницы имени профессора Сергеева Андрей Субботин рассказал о текущих работах по модернизации медучреждения. Он отметил, что в больнице ведутся масштабные ремонты и устанавливается современное оборудование.
«В краевой больнице №1 есть школа, есть коллектив и есть дух. И нам нужно было просто приложить к этому коллективу материально-техническую базу и поставить перед ним четкую и ясную задачу», — отметил Андрей Субботин.

По словам главврача, в больнице активно ведутся ремонты отделений, что позволит создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. Особое внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Субботин рассказал, что в ККБ устанавливается современное медицинское оборудование, которое позволит повысить качество диагностики и лечения. Он также сообщил о планах по строительству православного храма на территории больницы.

«В скором времени начнется строительство православного храма имени святого Луки», — рассказал Андрей Субботин.
#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Здравоохранение#Лечение#Модернизация#Ограниченные возможности здоровья#Андрей Субботин
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