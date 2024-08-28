Андрей Субботин: В ККБ идут масштабные работы по модернизации

Posted 28 августа, 06:18
Published 28 августа, 06:18
Modified 1 сентября, 03:50
Updated 1 сентября, 03:50
«В краевой больнице №1 есть школа, есть коллектив и есть дух. И нам нужно было просто приложить к этому коллективу материально-техническую базу и поставить перед ним четкую и ясную задачу», — отметил Андрей Субботин.
По словам главврача, в больнице активно ведутся ремонты отделений, что позволит создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. Особое внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Субботин рассказал, что в ККБ устанавливается современное медицинское оборудование, которое позволит повысить качество диагностики и лечения. Он также сообщил о планах по строительству православного храма на территории больницы.
«В скором времени начнется строительство православного храма имени святого Луки», — рассказал Андрей Субботин.