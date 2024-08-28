Андрей Субботин: Врио губернатора уделяет особое внимание здравоохранению

Posted 28 августа, 04:28
Published 28 августа, 04:28
Modified 1 сентября, 03:50
Updated 1 сентября, 03:50
«Очень приятно, когда у человека есть характер, у него есть четкое понимание, что нужно делать. Да, какие то шероховатости есть у любого человека, но вот основополагание, цель в виде результата, — мы это хорошо сегодня видим, очень приятно, когда эта цель транспонируется на нас, понимаем, какую задачу нам поставили и мы ее выполняем», — сказал Андрей Субботин.
Главврач отметил, что Дмитрий Демешин с первых дней работы в должности врио губернатора держит на особом контроле сферу здравоохранения. Он интересуется состоянием медицинских учреждений в каждом населенном пункте, который посещает с деловыми визитами.
Субботин подчеркнул, что врио губернатора оперативно реагирует на запросы жителей края, касающиеся медицинского обслуживания. Это позволяет быстро решать возникающие проблемы и улучшать качество медицинской помощи.
Главврач отметил, что такой подход руководства региона способствует более эффективной работе медицинских учреждений. Четкое понимание поставленных задач позволяет медикам сосредоточиться на их выполнении и достижении конкретных результатов.
Андрей Субботин выразил уверенность, что при сохранении такого внимания к сфере здравоохранения со стороны руководства края, медицина в регионе продолжит успешно развиваться.