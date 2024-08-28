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Posted 28 августа, 03:23

Published 28 августа, 03:23

Modified 28 августа, 03:25

Updated 28 августа, 03:25

Невероятно красивое природное явление попало на камеру в Приморском крае

Аж дух захватывает: удивительную красоту увидели в небе над Приморьем — фото

28 августа 2024, 03:23
Фото: pogoda_25_region

Невероятно красивое природное явление попало на камеру в Приморском крае

Сюжет
Ливень
Обычно появляется всего одна, но жителей Приморья после ливней обрадовали сразу две радуги.

После очередного дождя в Приморском крае вышло солнце. И сразу в нескольких районах увидели одно и то же невероятное явление: в небе показались сразу две радуги.

Жители разных городов и поселков делились своими фото в сети.

Фото: pogoda_25_region

Многие взрослые по-детски открывали рты, увидев в небе такую красоту. Ребятня даже оторвалась от игр, чтобы тоже посмотреть на двойную радугу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что небо над Владивостоком окрасилось в фиолетовый.

Такого мы давно не видели: фиолетовое небо сфотографировали над Владивостоком — фото
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