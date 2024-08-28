Аж дух захватывает: удивительную красоту увидели в небе над Приморьем — фото

Posted 28 августа, 03:23
Published 28 августа, 03:23
Modified 28 августа, 03:25
Updated 28 августа, 03:25
После очередного дождя в Приморском крае вышло солнце. И сразу в нескольких районах увидели одно и то же невероятное явление: в небе показались сразу две радуги.
Жители разных городов и поселков делились своими фото в сети.
Многие взрослые по-детски открывали рты, увидев в небе такую красоту. Ребятня даже оторвалась от игр, чтобы тоже посмотреть на двойную радугу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что небо над Владивостоком окрасилось в фиолетовый.