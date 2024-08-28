Бесплатно получить новую профессию могут жители Хабаровского края в рамках нацпроекта

В ведомстве отметили, что в 2024 году расширен перечень категорий граждан, которые могут принять участие в программе по бесплатному переобучению. Этим правом могут воспользоваться граждане, ищущие работу, имеющие инвалидность, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. При этом право на бесплатное переобучение сохраняется для неработающих мам, имеющих детей дошкольного возраста, отдельных категорий молодых людей до 35 лет, граждан в возрасте 50 лет и старше, ветеранов СВО и членов их семей, а также безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения.