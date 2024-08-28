Бесплатно получить новую профессию могут жители Хабаровского края в рамках нацпроекта

Posted 28 августа, 00:34
Published 28 августа, 00:34
Modified 28 августа, 00:36
Updated 28 августа, 00:36
После завершения обучения служба занятости населения поможет найти работу.
— На сегодняшний день доступно 234 образовательные программы, к обучению приступили — 277 человек, завершили обучение — 76. Наиболее востребованы такие программы как: «1С разработчик», «Бухгалтерский учет», «Информационный дизайн и инфографика», «Кадровое дело», «Психолог-консультант», «Финансовый директор», «Юриспруденция», — рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края.
Так, хабаровчанка Кристина Макарец в мае 2024 года обратилась в центр занятости населения за помощью в получении дополнительного образования. Она решила пройти обучение по программе «Основы проектирования в промышленном дизайне» в Томском государственном университете.
— Поработав определенное время по полученной мной в институте специальности «Экономист», я поняла, что мне нужно другое направление деятельности. Я человек творческий, поэтому выбрала для себя дизайн. Обучение с помощью центра занятости прошла дистанционно: очень удобно — совмещала работу и учебу. Я благодарна куратору обучающего курса, которая была всегда на связи, тонко объясняла технические моменты, мотивировала к обучению. В будущем планирую работать на себя, а в настоящее время набираюсь опыта по новой любимой профессии, — поделилась Кристина Макарец.
В ведомстве отметили, что в 2024 году расширен перечень категорий граждан, которые могут принять участие в программе по бесплатному переобучению. Этим правом могут воспользоваться граждане, ищущие работу, имеющие инвалидность, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. При этом право на бесплатное переобучение сохраняется для неработающих мам, имеющих детей дошкольного возраста, отдельных категорий молодых людей до 35 лет, граждан в возрасте 50 лет и старше, ветеранов СВО и членов их семей, а также безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения.
Напомним, подать заявление на обучение можно через портал «Работа в России». Чтобы подобрать наиболее подходящую программу, после подачи заявления участники проходят профориентирование в центрах занятости.
Кроме того, можно получить бесплатно новую профессию по направлению центра занятости в рамках государственной услуги. Такая услуга доступна гражданам, официально зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных, и незанятым пенсионерам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. С начала года таким правом уже воспользовались 15 пенсионеров и 264 безработных гражданина.