Более, чем идеально: жаркий солнечный день ожидается в Приморском крае

Во Владивостоке облачно и без осадков. Столбики термометров покажут 25 — 27 °C.

В Уссурийске дождей тоже не прогнозируется. Воздух прогреется до 26 — 28 °C.

В Находке дождей не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 °C.