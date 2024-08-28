Более, чем идеально: жаркий солнечный день ожидается в Приморском крае

Posted 28 августа, 00:08
Published 28 августа, 00:08
Modified 28 августа, 00:10
Updated 28 августа, 00:10
Сегодня, 28 августа, погоду в регионе определяет антициклон, сообщает «Примпогода». Существенных осадков не ожидается. Ветер умеренный, максимальный температурный фон составит 23 — 29 °C.
Во Владивостоке облачно и без осадков. Столбики термометров покажут 25 — 27 °C.
В Уссурийске дождей тоже не прогнозируется. Воздух прогреется до 26 — 28 °C.
В Находке дождей не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, жара ворвется в Приморский край.