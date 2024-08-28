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Posted 28 августа, 00:08

Published 28 августа, 00:08

Modified 28 августа, 00:10

Updated 28 августа, 00:10

Летняя погода продолжает радовать Приморье

Более, чем идеально: жаркий солнечный день ожидается в Приморском крае

28 августа 2024, 00:08
Фото: 1MI

Летняя погода продолжает радовать Приморье

Сюжет
Погода
Антициклон поспособствует прекрасной погоде в Приморском крае. Солнце и почти 30 градусов тепла порадуют местное население.

Сегодня, 28 августа, погоду в регионе определяет антициклон, сообщает «Примпогода». Существенных осадков не ожидается. Ветер умеренный, максимальный температурный фон составит 23 — 29 °C.

Во Владивостоке облачно и без осадков. Столбики термометров покажут 25 — 27 °C.
В Уссурийске дождей тоже не прогнозируется. Воздух прогреется до 26 — 28 °C.
В Находке дождей не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 24 °C;
  • Залив Находка — 21 °C;
  • Залив Посьета — 24 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, жара ворвется в Приморский край.

Лето порадует напоследок: жара ворвется в Приморский край — когда?
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