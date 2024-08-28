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Posted 28 августа, 00:07

Published 28 августа, 00:07

Modified 28 августа, 00:09

Updated 28 августа, 00:09

Стадо оленей наслаждается отдыхом на побережье в Приморском крае

Даже толпы оленей отдыхают на пляже в Приморье, не то, что ты — видео

28 августа 2024, 00:07
Фото: vostokmedia.com

Стадо оленей наслаждается отдыхом на побережье в Приморском крае

Сюжет
Море
Копытные «отдыхающие» попали в объектив камеры на заповедной земле Приморского края. Получается, все наслаждаются летом, кроме тебя?

Пляжный сезон актуален не только для местного населения и гостей Приморского края. Наслаждаются отдыхом у моря даже животные.

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В telegram-канале центра «Амурский тигр» появились кадры фотоловушки, которая находится на побережье в Сихотэ-Алинском заповеднике. Судя по видео, в теплый августовский день понежиться под лучами солнца пришла целая толпа копытных «туристов» — стадо оленей.

Видео: amurtigercenter.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что среди оленей есть любители «тихой охоты» в Приморье. на камеру попало животное, которое лакомилось грибами в лесу.

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