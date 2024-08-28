Даже толпы оленей отдыхают на пляже в Приморье, не то, что ты — видео

Posted 28 августа, 00:07
Published 28 августа, 00:07
Modified 28 августа, 00:09
Updated 28 августа, 00:09
Пляжный сезон актуален не только для местного населения и гостей Приморского края. Наслаждаются отдыхом у моря даже животные.
В telegram-канале центра «Амурский тигр» появились кадры фотоловушки, которая находится на побережье в Сихотэ-Алинском заповеднике. Судя по видео, в теплый августовский день понежиться под лучами солнца пришла целая толпа копытных «туристов» — стадо оленей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что среди оленей есть любители «тихой охоты» в Приморье. на камеру попало животное, которое лакомилось грибами в лесу.