Дмитрий Заплутаев: Доску Почётных граждан Комсомольска-на-Амуре приведём в порядок

Городские активисты — координаторы команды Дмитрия Демешина решили не откладывать выполнение важной задачи в долгий ящик и приступили к работе. На прилегающей территории была покошена трава, обрезаны сухие ветки деревьев, с доски были сняты портреты Почётных граждан для очистки и промывки. Сама доска была подготовлена к покраске, которую выполнят в ближайшие дни. Также планируется заменить плитку в основании.