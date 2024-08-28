Дмитрий Заплутаев: Доску Почётных граждан Комсомольска-на-Амуре приведём в порядок

Posted 28 августа, 07:21
Published 28 августа, 07:21
Modified 28 августа, 07:23
Updated 28 августа, 07:23
Городские активисты — координаторы команды Дмитрия Демешина решили не откладывать выполнение важной задачи в долгий ящик и приступили к работе. На прилегающей территории была покошена трава, обрезаны сухие ветки деревьев, с доски были сняты портреты Почётных граждан для очистки и промывки. Сама доска была подготовлена к покраске, которую выполнят в ближайшие дни. Также планируется заменить плитку в основании.
Организатор и координатор работы волонтёров, руководитель рабочей группы по реализации запросов и инициатив жителей города Дмитрий Заплутаев считает, что неслучайно одним из первых мероприятием Штаба по благоустройству стало приведение в порядок доски Почётных граждан Комсомольска-на-Амуре. Это дань памяти и уважения тем людям, которые в разные годы внесли значительный вклад в развитие города и были основоположниками комсомольских традиций.
Помимо приведения в порядок доски Почётных граждан, Штаб по благоустройству уже провёл несколько субботников на набережной, на территории будущего «Патриот-центра» и сейчас готовится к общегородскому субботнику, который запланирован на 31 августа.