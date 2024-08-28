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Posted 28 августа, 07:21

Published 28 августа, 07:21

Modified 28 августа, 07:23

Updated 28 августа, 07:23

Дмитрий Заплутаев: Доску Почётных граждан Комсомольска-на-Амуре приведём в порядок

Дмитрий Заплутаев: Доску Почётных граждан Комсомольска-на-Амуре приведём в порядок

28 августа 2024, 07:21
Фото: vostokmedia.com
В Комсомольске-на-Амуре во вторник, 27 августа, стартовали работы по приведению в порядок доски Почётных граждан города. Такую задачу поставили перед созданным на прошлой неделе Штабом по благоустройству ветераны города Юности.

Городские активисты — координаторы команды Дмитрия Демешина решили не откладывать выполнение важной задачи в долгий ящик и приступили к работе. На прилегающей территории была покошена трава, обрезаны сухие ветки деревьев, с доски были сняты портреты Почётных граждан для очистки и промывки. Сама доска была подготовлена к покраске, которую выполнят в ближайшие дни. Также планируется заменить плитку в основании.

Организатор и координатор работы волонтёров, руководитель рабочей группы по реализации запросов и инициатив жителей города Дмитрий Заплутаев считает, что неслучайно одним из первых мероприятием Штаба по благоустройству стало приведение в порядок доски Почётных граждан Комсомольска-на-Амуре. Это дань памяти и уважения тем людям, которые в разные годы внесли значительный вклад в развитие города и были основоположниками комсомольских традиций.

Помимо приведения в порядок доски Почётных граждан, Штаб по благоустройству уже провёл несколько субботников на набережной, на территории будущего «Патриот-центра» и сейчас готовится к общегородскому субботнику, который запланирован на 31 августа.

Фото: vostokmedia.com
#Хабаровский край
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