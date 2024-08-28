Добрались за 7 минут и потушили за час: пожарные справились с огнем в Приморье

По сообщению краевого управления МЧС, когда пожарные прибыли на место происшествия, горела часть помещения мастерской. В настоящее время открытое пламя потушено на площади примерно 20 квадратных метров, ликвидировать огонь удалось примерно за час. Теперь специалисты продолжают разборку и охлаждение конструкций.