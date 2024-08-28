Добрались за 7 минут и потушили за час: пожарные справились с огнем в Приморье

Posted 28 августа, 04:21
Published 28 августа, 04:21
Modified 28 августа, 04:25
Updated 28 августа, 04:25
Днем на Народном проспекте во Владивостоке начался пожар в автомастерской. Уже через 7 минут после звонка на место прибыли спасатели.
По сообщению краевого управления МЧС, когда пожарные прибыли на место происшествия, горела часть помещения мастерской. В настоящее время открытое пламя потушено на площади примерно 20 квадратных метров, ликвидировать огонь удалось примерно за час. Теперь специалисты продолжают разборку и охлаждение конструкций.
Очевидцы сообщают, что одному из сотрудников понадобилась помощь медиков. Дополнительная информация уточняется.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке пожарные вывели людей из дымовой завесы.