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Posted 28 августа, 04:21

Published 28 августа, 04:21

Modified 28 августа, 04:25

Updated 28 августа, 04:25

Пожарные потушили автомастерскую во Владивостоке

Добрались за 7 минут и потушили за час: пожарные справились с огнем в Приморье

28 августа 2024, 04:21
Фото: 1MI

Пожарные потушили автомастерскую во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Пожарные МЧС России быстро потушили пожар в автомастерской на Народном проспекте во Владивостоке. Сейчас конструкции здания проливают водой, чтобы понизить температуру.

Днем на Народном проспекте во Владивостоке начался пожар в автомастерской. Уже через 7 минут после звонка на место прибыли спасатели.

По сообщению краевого управления МЧС, когда пожарные прибыли на место происшествия, горела часть помещения мастерской. В настоящее время открытое пламя потушено на площади примерно 20 квадратных метров, ликвидировать огонь удалось примерно за час. Теперь специалисты продолжают разборку и охлаждение конструкций.

Очевидцы сообщают, что одному из сотрудников понадобилась помощь медиков. Дополнительная информация уточняется.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке пожарные вывели людей из дымовой завесы.

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