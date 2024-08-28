Двоих детей вызволили из опасной «ловушки» в Приморье — видео

Posted 28 августа, 08:36
Published 28 августа, 08:36
Modified 28 августа, 08:38
Updated 28 августа, 08:38
Двоих детей эвакуировали из лифта во Владивостоке. Как сообщили очевидцы, ребята решили попрыгать в лифте и застряли.
Дети находились взаперти в течение некоторого времени, и даже пытались разжать двери руками, но выйти наружу не смогли.
Мальчиков пришлось вытаскивать лифтерам и спасателям. После такого приключения урок они, наверное, запомнят надолго.
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