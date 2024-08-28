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Posted 28 августа, 08:36

Published 28 августа, 08:36

Modified 28 августа, 08:38

Updated 28 августа, 08:38

Двоих детей вызволили из опасной «ловушки» в Приморье — видео

Двоих детей вызволили из опасной «ловушки» в Приморье — видео

28 августа 2024, 08:36
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Двое детей застряли в лифте в одной из многоэтажек Владивостока. Мальчиков вытащили, но прыгать в лифте теперь будет бояться все Приморье.

Двоих детей эвакуировали из лифта во Владивостоке. Как сообщили очевидцы, ребята решили попрыгать в лифте и застряли.

Дети находились взаперти в течение некоторого времени, и даже пытались разжать двери руками, но выйти наружу не смогли.

Мальчиков пришлось вытаскивать лифтерам и спасателям. После такого приключения урок они, наверное, запомнят надолго.

Ранее «Восток-Медиа» писало о подростках, которые играли со змеей и оказались в больнице с отеками и укусами.

Дети душили змею своей любовью и попали в больницу с отеками во Владивостоке
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