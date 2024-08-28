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Posted 28 августа, 03:56

Published 28 августа, 03:56

Modified 28 августа, 03:58

Updated 28 августа, 03:58

Ещё один двор в Хабаровске преобразится благодаря федеральной программе

Ещё один двор в Хабаровске преобразится благодаря федеральной программе

28 августа 2024, 03:56
Фото: Правительство Хабаровского края
Возле домов по адресу Дикопольцева, 9, 11 в Хабаровске вскоре появятся детская площадка и спортивный комплекс. Краевые власти решили обустроить там новую придомовую территорию. Двор отремонтируют на дополнительные средства, полученные по программе «Благоустройство дальневосточных дворов».
— Этот двор был отобран после того, как врио губернатора региона Дмитрий Демешин договорился о дополнительном выделении региону почти 700 миллионов рублей. Всего в Хабаровске до конца года теперь отремонтируют еще 24 двора. И двор по улице Дикопольцева — один из них, — пояснил советник губернатора края по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Федоров.

Ремонт, как уточнили в минЖКХ края, обойдется в 13 миллионов рублей. На эти средства для жильцов прилегающих домов сделают детскую площадку с игровым комплексом и спортивными тренажерами, отсыпят песчаный дворик с горкой «Лагуна». На территории выполнят озеленение. Пространство двора адаптируют для людей с инвалидностью. Но сначала строителям предстоит сделать отсыпку и демонтировать старые конструкции. Эти работы во дворе начнутся уже в ближайшие дни.

Напомним, всего Хабаровскому краю в 2024 году на программу «Благоустройство дальневосточных дворов» было выделено более 813 миллионов рублей. Эти средства позволят привести в порядок по всему краю 107 дворовых территорий вместо первоначальных 19. И, если в Хабаровске приведут в порядок еще 24 двора, то, к примеру, в Комсомольске-на-Амуре — плюс 33.

#Хабаровский край
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