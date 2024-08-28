Ещё один двор в Хабаровске преобразится благодаря федеральной программе

Ремонт, как уточнили в минЖКХ края, обойдется в 13 миллионов рублей. На эти средства для жильцов прилегающих домов сделают детскую площадку с игровым комплексом и спортивными тренажерами, отсыпят песчаный дворик с горкой «Лагуна». На территории выполнят озеленение. Пространство двора адаптируют для людей с инвалидностью. Но сначала строителям предстоит сделать отсыпку и демонтировать старые конструкции. Эти работы во дворе начнутся уже в ближайшие дни.