Ещё один двор в Хабаровске преобразится благодаря федеральной программе

Posted 28 августа, 03:56
Published 28 августа, 03:56
Modified 28 августа, 03:58
Updated 28 августа, 03:58
— Этот двор был отобран после того, как врио губернатора региона Дмитрий Демешин договорился о дополнительном выделении региону почти 700 миллионов рублей. Всего в Хабаровске до конца года теперь отремонтируют еще 24 двора. И двор по улице Дикопольцева — один из них, — пояснил советник губернатора края по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Федоров.
Ремонт, как уточнили в минЖКХ края, обойдется в 13 миллионов рублей. На эти средства для жильцов прилегающих домов сделают детскую площадку с игровым комплексом и спортивными тренажерами, отсыпят песчаный дворик с горкой «Лагуна». На территории выполнят озеленение. Пространство двора адаптируют для людей с инвалидностью. Но сначала строителям предстоит сделать отсыпку и демонтировать старые конструкции. Эти работы во дворе начнутся уже в ближайшие дни.
Напомним, всего Хабаровскому краю в 2024 году на программу «Благоустройство дальневосточных дворов» было выделено более 813 миллионов рублей. Эти средства позволят привести в порядок по всему краю 107 дворовых территорий вместо первоначальных 19. И, если в Хабаровске приведут в порядок еще 24 двора, то, к примеру, в Комсомольске-на-Амуре — плюс 33.