Есть даже разноцветная подсветка: инновационный троллейбус курсирует по Владивостоку

Главное преимущество этих машин — автономный ход, — они работают и от сети, и от тяговых батарей. Данная особенность позволит продлить маршрут новых троллейбусов от кольца Багратиона до Снеговой пади и по периметру данного микрорайона, заряда также хватит для возвращения под контактную сеть.