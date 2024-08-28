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Posted 28 августа, 05:26

Published 28 августа, 05:26

Modified 28 августа, 05:28

Updated 28 августа, 05:28

Обновление общественного транспорта продолжается во Владивостоке

Есть даже разноцветная подсветка: инновационный троллейбус курсирует по Владивостоку

28 августа 2024, 05:26
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Обновление общественного транспорта продолжается во Владивостоке

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Отопление
Новый электротранспорт появился на дорогах Владивостока. Троллейбус не только яркий и красивый, но и комфортабельный.

Новый троллейбус начал курсировать по маршруту №5 в тестовом режиме, сообщает администрация дальневосточной столицы. В ходе эксплуатации транспорта эксперты настроят работу троллейбуса.

Важно отметить, что электротранспорт для Владивостока собирают по спецзаказу в Вологде. В 2024 году автопарк пополнят 16 новых троллейбусов.

Главное преимущество этих машин — автономный ход, — они работают и от сети, и от тяговых батарей. Данная особенность позволит продлить маршрут новых троллейбусов от кольца Багратиона до Снеговой пади и по периметру данного микрорайона, заряда также хватит для возвращения под контактную сеть.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Более того, троллейбусы оказались весьма комфортными для пассажиров. В них имеется все необходимое, для поездок по городу.

«Современная система кондиционирования и отопления салона, удобные кресла, видеонаблюдение, автоинформаторы, электронные табло, USB-зарядки и даже разноцветная подсветка салона», — перечислили в пресс-службе мэрии.

Электротранспорт оснащен оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями и детских колясок.

К слову, горожане уже отреагировали на появление новых троллейбусов.

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Обновление автопарка — это один из пунктов долгосрочного плана социально-экономического развития Владивостока до 2030 года. Распоряжение утверждено Правительством РФ и одобрено президентом страны Владимиром Путиным.

«В рамках реализации федеральной программы мы получили специальный казначейский кредит на приобретение электротранспорта, а именно троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Это первое за много лет обновление подвижного состава троллейбусного парка. До конца года он будет полностью обновлён, а качество оказания транспортных услуг значительно повысится», — подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Обновление общественного транспорта — это задача, которую поставил глава муниципалитета Константин Шестаков. Специальный казначейский кредит предназначен для обновления не только электротранспорта, но и общественных автобусов. В текущем году приобретено уже 20 машин ЛиАЗ и ПАЗ.

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