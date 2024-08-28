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Posted 28 августа, 04:03

Published 28 августа, 04:03

Modified 28 августа, 04:05

Updated 28 августа, 04:05

Фестиваль Движения Первых пройдёт в Хабаровске 1 сентября

Фестиваль Движения Первых пройдёт в Хабаровске 1 сентября

28 августа 2024, 04:03
Фото: Региональное отделение Движения Первых Хабаровского края
Жителей края приглашают принять участие в Фестивале Движения Первых. Как сообщили в министерстве образования и науки края, масштабное событие пройдет 1 сентября на набережной имени адмирала Г. И. Невельского в Хабаровске. Регистрация участников уже открыта на портале Движения Первых.
— Фестиваль Движения Первых — это яркое, вдохновляющее событие, которое объединит тысячи молодых, энергичных, неравнодушных ребят со всего Хабаровского края. Это уникальная площадка, где каждый может найти себе занятие по душе — будь то творческие мастер-классы, спортивные соревнования или захватывающие интеллектуальные игры. Но главное, что объединяет всех участников фестиваля — это стремление быть Первыми, быть лучше, стать настоящими лидерами своего поколения! — подчеркнула заместитель Председателя Совета регионального отделения Движения Первых Хабаровского края Валентина Левкова.

На территории фестиваля будут размещены шесть тематических зон, отражающие направления деятельности Движения Первых. Площадки будут работать с 13.00 до 21.00. В программе — лекции, мастер-классы и выступление кавер-группы.

Например, на тематической зоне «Узнавай» участники познакомятся с наукой и технологиями, узнают о том, как оказать первую помощь. Мастер-классы по созданию видеороликов и фотографий ждут на площадке «Создавай».

Проверить свои спортивные навыки жители края смогут на площадке «Побеждай». Активисты Движения Первых расскажут о спортивных секциях и проектах «Достигай и побеждай» и «Будь здоров».

В Год семьи, объявленный Президентом страны, особое внимание уделят взаимодействию с родительским сообществом. Организаторы подготовили лекции на темы: «Взаимодействие с детьми разного возраста» и «Возможности Движения Первых для наставников».

Также участники фестиваля познакомятся с благотворительными и патриотическими организациями, помогут собрать посылки для участников СВО.

В рамках фестиваля пройдет «Розыгрыш Первых». У участников будет возможность выиграть 100 призов. В призовой фонд входит не только брендированная продукция, но и «умные» колонки, наушники, фитнес-браслеты, компактные фотопринтеры и настольные игры.

Кроме того, во время фестиваля в 13 муниципальных образованиях Хабаровского края состоится единый запуск брендированных воздушных змеев. Акция «Полет Первых» планируется в 17:00 по местному времени.

#Хабаровский край
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