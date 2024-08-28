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Posted 28 августа, 01:22

Published 28 августа, 01:22

Modified 28 августа, 01:24

Updated 28 августа, 01:24

Амурский тигр удивлен приближением холодов в Приморском крае?

Как лето — всё? — даже уникальные хищники не готовы к началу осени в Приморье — фото

28 августа 2024, 01:22
Фото: amurleo_land

Амурский тигр удивлен приближением холодов в Приморском крае?

Сюжет
Животные
Осень вот-вот начнет господствовать в Приморском крае. Оказывается, конец лета удивил не только жителей региона.

Совсем скоро в Приморье придут осенние утренние холода. Жители региона уже ощущают приближение осени. Более того, животные, судя по обстановке в лесу, тоже предчувствуют окончание лета.

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На территории национального парка «Земля леопарда» в объектив фотоловушки попал амурский тигр. Выглядел полосатый кот весьма растерянно. Специалисты организации предположили, что удивление хищника связано с тем, что лето пролетело быстро.

Фото: amurleo_land

Шутки шутками, но хозяин тайги действительно начинает готовиться к холодам, как и многие обитатели леса.

«В начале осени гладкая шерсть тигра превратится в пушистую шубу. Эта большая кошка — самый северный подвид тигра и единственный из этих полосатых хищников, который смог приспособиться к суровой русской зиме», — отметили в нацпарке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стадо оленей наслаждается летним отдыхом на побережье Японского моря.

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