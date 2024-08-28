Как лето — всё? — даже уникальные хищники не готовы к началу осени в Приморье — фото

Posted 28 августа, 01:22
Published 28 августа, 01:22
Modified 28 августа, 01:24
Updated 28 августа, 01:24
Совсем скоро в Приморье придут осенние утренние холода. Жители региона уже ощущают приближение осени. Более того, животные, судя по обстановке в лесу, тоже предчувствуют окончание лета.
На территории национального парка «Земля леопарда» в объектив фотоловушки попал амурский тигр. Выглядел полосатый кот весьма растерянно. Специалисты организации предположили, что удивление хищника связано с тем, что лето пролетело быстро.
Шутки шутками, но хозяин тайги действительно начинает готовиться к холодам, как и многие обитатели леса.
«В начале осени гладкая шерсть тигра превратится в пушистую шубу. Эта большая кошка — самый северный подвид тигра и единственный из этих полосатых хищников, который смог приспособиться к суровой русской зиме», — отметили в нацпарке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стадо оленей наслаждается летним отдыхом на побережье Японского моря.