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Posted 28 августа, 02:25

Published 28 августа, 02:25

Modified 28 августа, 02:27

Updated 28 августа, 02:27

Стало известно имя хедлайнера концерта в честь Дня знаний во Владивостоке

Какая звезда выступит во Владивостоке в День знаний? — интрига раскрыта

28 августа 2024, 02:25
Фото: vostokmedia.com

Стало известно имя хедлайнера концерта в честь Дня знаний во Владивостоке

Сюжет
Праздник
Организаторы общегородского праздника Дня знаний рассекретили имя исполнителя, который порадует приморцев в ближайшую субботу во Владивостоке.

Главная интрига раскрыта, — в telegram-канале «Владивосток. Молодежная столица» обнародовали имя главного хедлайнера общегородского праздника в честь Дня знаний.

Зажжем не по-детски: интрига Дня знаний — кто хедлайнер концерта во Владивостоке?
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На пресс-конференции в штабе Молодежной столицы сообщили, что Mary Gu станет главной звездой на мероприятии в ближайшую субботу.

Важно отметить, что мэрия третий год подряд организовывает торжество в честь 1 сентября. В этом году празднество пройдет 31 августа. Более того, событие развернется на трех локациях — Спортивной набережной, центральной площади и около Музея Арсеньева. Выступление хедлайнера пройдет на сцене в центре Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке закроют воздушное пространство в сентябре.

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