Какая звезда выступит во Владивостоке в День знаний? — интрига раскрыта

Важно отметить, что мэрия третий год подряд организовывает торжество в честь 1 сентября. В этом году празднество пройдет 31 августа. Более того, событие развернется на трех локациях — Спортивной набережной, центральной площади и около Музея Арсеньева. Выступление хедлайнера пройдет на сцене в центре Владивостока.