Какая звезда выступит во Владивостоке в День знаний? — интрига раскрыта

Posted 28 августа, 02:25
Published 28 августа, 02:25
Modified 28 августа, 02:27
Updated 28 августа, 02:27
Главная интрига раскрыта, — в telegram-канале «Владивосток. Молодежная столица» обнародовали имя главного хедлайнера общегородского праздника в честь Дня знаний.
На пресс-конференции в штабе Молодежной столицы сообщили, что Mary Gu станет главной звездой на мероприятии в ближайшую субботу.
Важно отметить, что мэрия третий год подряд организовывает торжество в честь 1 сентября. В этом году празднество пройдет 31 августа. Более того, событие развернется на трех локациях — Спортивной набережной, центральной площади и около Музея Арсеньева. Выступление хедлайнера пройдет на сцене в центре Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке закроют воздушное пространство в сентябре.