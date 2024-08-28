Картина дня в Приморье: конец лета, телепортация в Тюмень и героическое спасение

Posted 28 августа, 11:08
Published 28 августа, 11:08
Modified 28 августа, 11:10
Updated 28 августа, 11:10
Последние дни лета в Приморье
Лето красиво уйдет из Приморского края. А вот осень начнется с «плачущей» погоды.
Осень вот-вот начнет господствовать в Приморском крае. Оказывается, конец лета удивил не только жителей региона.
И оказалась осень ближе, чем все думали: внезапно в Приморье похолодало. Утром 28 августа в одном из поселков было +12°С.
Девочку-подростка из Приморья нашли в Тюмени
Поиски дочери обернулись провалом для женщины из Надеждинского района. Правоохранители нашли девушку, но в другом регионе.
Пожарные героически спасли людей из огня дважды за сутки
В одной из многоэтажек Владивостока пламя охватило квартиру. Доблестные спасатели спасли горожанина, прибыв на место инцидента за считанные минуты.
Спасатели вывели людей из задымленной автомастерской на Народном проспекте во Владивостоке. Рядом уже дежурили медики. Пожар в автомастерской потушили за час.