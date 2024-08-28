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Posted 28 августа, 03:55

Published 28 августа, 03:55

Modified 28 августа, 04:04

Updated 28 августа, 04:04

Пожарные героически выводят людей из дыма в Приморье

Герои наших дней: спасатели показали свою мощь, сражаясь с пожаром в Приморье — видео

28 августа 2024, 03:55
Фото: 1MI

Пожарные героически выводят людей из дыма в Приморье

Сюжет
Пожар
Спасатели выводят людей из задымленной автомастерской на Народном проспекте во Владивостоке. Рядом уже дежурят медики.

На Народном проспекте во Владивостоке пожарные выводят людей из задымленной автомастерской. Из дымовой завесы вытащили всех сотрудников, и после этого снова бросились в огонь — тушить. На месте сразу несколько машин и с десяток сотрудников.

Видео: dpscontrol__125rus.

Через дорогу дежурит бригада медиков.

Обстоятельства случившегося выясняют, в каком состоянии сотрудники и клиенты автомастерской, уточняется.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье спасли мужчину из горящего здания. Благодаря профессионалам он отделался испугом — день запомнит как второй день рождения.

Прибыли за 5 минут и спасли мужчину: огнеборцы потушили квартиру во Владивостоке
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#Видео#Пожар#Происшествия
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