Герои наших дней: спасатели показали свою мощь, сражаясь с пожаром в Приморье — видео

Posted 28 августа, 03:55
Published 28 августа, 03:55
Modified 28 августа, 04:04
Updated 28 августа, 04:04
На Народном проспекте во Владивостоке пожарные выводят людей из задымленной автомастерской. Из дымовой завесы вытащили всех сотрудников, и после этого снова бросились в огонь — тушить. На месте сразу несколько машин и с десяток сотрудников.
Через дорогу дежурит бригада медиков.
Обстоятельства случившегося выясняют, в каком состоянии сотрудники и клиенты автомастерской, уточняется.
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