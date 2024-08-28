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Posted 28 августа, 10:42

Published 28 августа, 10:42

Modified 28 августа, 10:44

Updated 28 августа, 10:44

Милота с огромными клыками: потискать тигра через экран хотели жители Приморья

Милота с огромными клыками: потискать тигра через экран хотели жители Приморья

28 августа 2024, 10:42
Фото: 1MI
Сюжет
Тигр
Огромный «пушистик» с гигантскими зубами и когтями показался очень милым многим жителям Приморья.

Даже тигр «в шоке» от конца лета. Неподдельное удивление засняла фотоловушка. Кадры появились в сети, фото обсуждают жители Приморья.

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В сети множество комментариев от любителей животных:

«Красавец тигр, как хорошо, что они у нас есть и надеемся, что популяция будет расти»;
«Обожаю этих полосатеньких мордочек»;
«Через экран так хочется погладить и затискать»;
«На фотографиях такие милые пушистики, а вживую встретишь — на месте замертво упадешь».

Кто-то даже нашел сходство с собой:

«Я тигр по гороскопу, эти котики — мои родственники и любимчики. Мощь, красота, сила, уверенность в себе».

Ранее «Восток-Медиа» писало о толпах оленей, которые отдыхают на море в последние теплые деньки.

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