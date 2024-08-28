Милота с огромными клыками: потискать тигра через экран хотели жители Приморья

Posted 28 августа, 10:42
Published 28 августа, 10:42
Modified 28 августа, 10:44
Updated 28 августа, 10:44
Даже тигр «в шоке» от конца лета. Неподдельное удивление засняла фотоловушка. Кадры появились в сети, фото обсуждают жители Приморья.
В сети множество комментариев от любителей животных:
«Красавец тигр, как хорошо, что они у нас есть и надеемся, что популяция будет расти»;
«Обожаю этих полосатеньких мордочек»;
«Через экран так хочется погладить и затискать»;
«На фотографиях такие милые пушистики, а вживую встретишь — на месте замертво упадешь».
Кто-то даже нашел сходство с собой:
«Я тигр по гороскопу, эти котики — мои родственники и любимчики. Мощь, красота, сила, уверенность в себе».
Ранее «Восток-Медиа» писало о толпах оленей, которые отдыхают на море в последние теплые деньки.