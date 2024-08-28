Новая аномалия: невероятно сильный тайфун накроет Японию

Posted 28 августа, 10:33
Published 28 августа, 10:33
Modified 28 августа, 10:35
Updated 28 августа, 10:35
По ту сторону моря обстановка неспокойная: пришла новая аномалия. На Японию надвигается мощный тайфун под названием «Шань-Шань».
По информации местных СМИ, правительство приказало эвакуировать 845 000 людей с острова Кюсю. Местные фирмы и производства останавливают работу: продолжать деятельность в обычном режиме очень опасно.
Согласно прогнозам, циклон может ударить по Кюсю уже в четверг — остались считанные часы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Тихом океане сформировался новый мощный шторм. Ударит ли он по Приморью?