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Posted 28 августа, 10:33

Published 28 августа, 10:33

Modified 28 августа, 10:35

Updated 28 августа, 10:35

Власти Японии готовятся к чрезвычайно сильному тайфуну

Новая аномалия: невероятно сильный тайфун накроет Японию

28 августа 2024, 10:33
Фото: pxhere.com

Власти Японии готовятся к чрезвычайно сильному тайфуну

Сюжет
Погода
К Японии приближается «чрезвычайно сильный» тайфун «Шань-Шань». Власти выдали предписание эвакуировать 845 000 человек с острова Кюсю, удар стихии ожидается в четверг.

По ту сторону моря обстановка неспокойная: пришла новая аномалия. На Японию надвигается мощный тайфун под названием «Шань-Шань».

По информации местных СМИ, правительство приказало эвакуировать 845 000 людей с острова Кюсю. Местные фирмы и производства останавливают работу: продолжать деятельность в обычном режиме очень опасно.

Согласно прогнозам, циклон может ударить по Кюсю уже в четверг — остались считанные часы.

Видео: Киодо Цусин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Тихом океане сформировался новый мощный шторм. Ударит ли он по Приморью?

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