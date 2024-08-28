Обещал, но не сделал: бизнесмен на Камчатке построил ЖК, но не достроил детский сад

Posted 28 августа, 02:22
Published 28 августа, 02:22
Modified 28 августа, 02:24
Updated 28 августа, 02:24
История с долгостроем социальных объектов в Петропавловске-Камчатском закрутилась в далеком 2016 году. Тогда местный строитель пообещал губернатору Илюхину начальную школу и детский сад. Ради таких благих начинаний власти оказали строителям поддержку, тем более что компания не абы какая — трудится в регионе больше тридцати лет.
Сказано сделано — застройщик получил землю, естественно без торгов, и начал работать. Николай Воронов, величина в строительной отрасли полуострова известная, его строительная компания ООО «Русский двор» работала без особых нареканий десятилетиями, поэтому особых проблем и в этот раз не ожидалось. В 2005 году компания получила в аренду участок земли в 18,5 гектаров на улице Топоркова для строительства нового жилого микрорайона. Воронов в интервью не раз подчеркивал своё видение качественного жилья: просторные квартиры с высокими потолками, энергоэффективные технологии и современные планировки. В этот амбициозный проект входил также детский сад с разнообразными помещениями для обучения и досуга, а также начальная школа.
Через два года правительство региона отчиталось о ходе строительства, к тому моменту уже как год работа Воронова на участке кипела. Сам бизнесмен утверждал, что работа над садиком уже ведется.
«Грунты были обводненные, мы отводили воду на глубине 7 метров с этого района, что повысило балльность даже для существующих домов. Отвели воду, заложили фундамент. На сегодня готов „ноль“ детского сада», — объяснял тогда Николай Воронов.
Впрочем, уже к 2018 году стало понятно, что что-то явно идет не так. Строительство двигалось медленно. Воронов сообщил, что готов только фундамент детского сада, а для завершения объекта требовалось около 400 миллионов рублей. Строительные работы планировалось завершить к 2020 году, но сроки постоянно сдвигались.
К 2019 году проект стал ещё более амбициозным, вместо того чтобы сосредоточиться на ускорении темпа строительства, «Русский двор» начал возведение гостиницы и жилого комплекса на той же территории. Сумма инвестиций в эти объекты превысила 3,3 миллиарда рублей. Несмотря на грандиозные планы и обещания, в 2020 году строительство детского сада остановилось вообще. Строительная площадка замерла, а сам объект был выставлен на продажу.
Тогда Воронов объяснял затянувшееся строительство проблемами с получением кредитов и недостающей поддержкой от региональных властей. Он утверждал, что вкладывал собственные средства в проект, но столкнулся с трудностями при получении субсидий и кредитов под льготные проценты. В результате компания, по всей видимости, переключила внимание на более прибыльные проекты — жилой комплекс и гостиницу, оставив детский сад в статусе долгостроя.
На сегодняшний день жилой комплекс и гостиница завершены, а детский сад так и не сдан в эксплуатацию. Дети, которые должны были пойти в этот сад после его сдачи, уже пошли в школу, и явно не в построенную тут же «Русским двором». Журналисты полуострова заметили, что проблемы «Русского двора» удивительным образом совпали по срокам с завершением губернаторства Илюхина. Они также считают, что строительный рынок полуострова не покорился бы Воронову без нужных связей. На это указывают и опрошенные редакцией эксперты, основываясь на том, что за 15 лет строительства жилых домов «Русский двор» получал практически все (или вообще все) земельные участки без торгов.
Напомним, в Приморском крае был застройщик, который «уважал» серые схемы и обходные пути. Сегодня он в розыске, а сразу несколько чиновников были арестованы за «лихие договорняки». Борис Поздняков — владелец группы компаний «Эскадра» — уже практически два года находится в бегах за границей. На его счету такие «достижения» как «гаражи-миражи» — мошенничество с ГСК в сообщничестве с Натальей Соколовой и Алексеем Ляйфером, высотки «в чистом поле» и в перегруженных районах, махинации с землей и реальное уголовное дело — Поздняков успел побывать в изоляторе временного содержания, а после — бежал из страны и попал в международный розыск. В 2023 году суд постановил заочно заключить Позднякова под стражу по делу о мошенничестве с землей.