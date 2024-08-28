На сегодняшний день жилой комплекс и гостиница завершены, а детский сад так и не сдан в эксплуатацию. Дети, которые должны были пойти в этот сад после его сдачи, уже пошли в школу, и явно не в построенную тут же «Русским двором». Журналисты полуострова заметили, что проблемы «Русского двора» удивительным образом совпали по срокам с завершением губернаторства Илюхина. Они также считают, что строительный рынок полуострова не покорился бы Воронову без нужных связей. На это указывают и опрошенные редакцией эксперты, основываясь на том, что за 15 лет строительства жилых домов «Русский двор» получал практически все (или вообще все) земельные участки без торгов.