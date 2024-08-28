Осень подкралась незаметно: +12 в Приморье — фото

Posted 28 августа, 02:34
Published 28 августа, 02:34
Modified 28 августа, 02:36
Updated 28 августа, 02:36
Жители поселка Бровничи в Приморье поделились фото, сделанным с утра: на градуснике было +12°С. И это еще даже не сентябрь.
Обычно в Приморье начинало холодать немного позже, вспоминают некоторые жители края. Другие прохладным ночам только рады: хоть несколько часов в день можно отдохнуть от жары.
Весной холода тоже не торопились отступать из Приморья. В мае в одном из районов края было -8°С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро в Приморском крае может заметно похолодать.