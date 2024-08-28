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Posted 28 августа, 02:34

Published 28 августа, 02:34

Modified 28 августа, 02:36

Updated 28 августа, 02:36

В некоторых районах Приморья похолодало до +12

Осень подкралась незаметно: +12 в Приморье — фото

28 августа 2024, 02:34
Фото: Изображение Midjourney

В некоторых районах Приморья похолодало до +12

Сюжет
Погода
Внезапно в Приморье похолодало. Утром 28 августа в одном из поселков было +12°С.

Жители поселка Бровничи в Приморье поделились фото, сделанным с утра: на градуснике было +12°С. И это еще даже не сентябрь.

Обычно в Приморье начинало холодать немного позже, вспоминают некоторые жители края. Другие прохладным ночам только рады: хоть несколько часов в день можно отдохнуть от жары.

Фото: pogoda_25_region

Весной холода тоже не торопились отступать из Приморья. В мае в одном из районов края было -8°С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро в Приморском крае может заметно похолодать.

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