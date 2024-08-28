Пляжный отдых продолжается: солнце, жара и оптимальная влажность в Приморье

Posted 28 августа, 01:46
Published 28 августа, 01:46
Modified 28 августа, 01:48
Updated 28 августа, 01:48
Сегодня континентальный антициклон разрушится и в регионе станет теплее, сообщает «Примгидромет». Под влиянием тихоокеанского антициклона столбики термометров поднимутся до 24 — 30 °С.
Более того, в четверг, 29 августа, хорошая погода продолжит властвовать в Приморье. Максимальный температурный фон повысится на 1 — 3 градуса.
Во Владивостоке уменьшилась влажность из-за свежего дуновения ветра и понижения температур. Сегодня воздух прогреется до 26 — 30 °С, а влажность уменьшится до 50%. Завтра в дальневосточной столице ночные температуры повысятся по сравнению с прошлыми показателями, а днем станет прохладнее, чем сегодня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летняя жара ворвалась в Приморский край.