Пляжный отдых продолжается: солнце, жара и оптимальная влажность в Приморье

Во Владивостоке уменьшилась влажность из-за свежего дуновения ветра и понижения температур. Сегодня воздух прогреется до 26 — 30 °С, а влажность уменьшится до 50%. Завтра в дальневосточной столице ночные температуры повысятся по сравнению с прошлыми показателями, а днем станет прохладнее, чем сегодня.