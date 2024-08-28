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Posted 28 августа, 01:46

Published 28 августа, 01:46

Modified 28 августа, 01:48

Updated 28 августа, 01:48

Идеальная погода задержится в Приморском крае

Пляжный отдых продолжается: солнце, жара и оптимальная влажность в Приморье

28 августа 2024, 01:46
Фото: 1MI

Идеальная погода задержится в Приморском крае

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Погода
В Приморском крае зафиксирована идеальная погодная обстановка. Более того, летняя жара продолжит властвовать в регионе.

Сегодня континентальный антициклон разрушится и в регионе станет теплее, сообщает «Примгидромет». Под влиянием тихоокеанского антициклона столбики термометров поднимутся до 24 — 30 °С.

Более того, в четверг, 29 августа, хорошая погода продолжит властвовать в Приморье. Максимальный температурный фон повысится на 1 — 3 градуса.

Во Владивостоке уменьшилась влажность из-за свежего дуновения ветра и понижения температур. Сегодня воздух прогреется до 26 — 30 °С, а влажность уменьшится до 50%. Завтра в дальневосточной столице ночные температуры повысятся по сравнению с прошлыми показателями, а днем станет прохладнее, чем сегодня.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летняя жара ворвалась в Приморский край.

Более, чем идеально: жаркий солнечный день ожидается в Приморском крае
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