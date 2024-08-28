Потеряшку из Приморья нашли в Тюмени

17-летняя девушка, которую разыскивали в Приморье, оказалась в Тюмени, сообщает пресс-служба МВД. Юная жительница поселка Тихий гостила у родственницы в дальневосточной столице, однако домой путешественница не вернулась. Мать «потеряшки» предположила, что дочь уехала к подруге в Уссурийск. Но, приехав в город и связавшись с приятельницей своей дочери, женщина выяснила, что пропавшая покинула муниципалитет. Родительница обратилась в полицию.