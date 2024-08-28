Потеряшку из Приморья нашли в Тюмени

Posted 27 августа, 23:32
Published 27 августа, 23:32
Modified 27 августа, 23:34
Updated 27 августа, 23:34
17-летняя девушка, которую разыскивали в Приморье, оказалась в Тюмени, сообщает пресс-служба МВД. Юная жительница поселка Тихий гостила у родственницы в дальневосточной столице, однако домой путешественница не вернулась. Мать «потеряшки» предположила, что дочь уехала к подруге в Уссурийск. Но, приехав в город и связавшись с приятельницей своей дочери, женщина выяснила, что пропавшая покинула муниципалитет. Родительница обратилась в полицию.
Изучив социальные сети, правоохранители предположили, что девушка могла улететь в гости к тюменской подруге, с которой она познакомилась в интернете.
«Оперативники установили авиарейс маршрутом „Владивосток — Екатеринбург — Тюмень“, которым несовершеннолетняя прибыла в Тюмень. Затем по информационно-справочным учетам и базам данных полицейские установили адрес тюменской подруги», — отметили в полиции.
В Сибири развернулись поиски «потеряшки». Силовики обратились за помощью к волонтерам, которые обнаружили девушку в общежитии. Путешественницу отправили к инспекторам по делам несовершеннолетних и провели с ней профилактическую беседу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, туристы из соседнего региона едва не потеряли сына по пути на море в Приморье.