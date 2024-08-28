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Posted 27 августа, 23:32

Published 27 августа, 23:32

Modified 27 августа, 23:34

Updated 27 августа, 23:34

Юная жительница пропала в Приморском крае и нашлась в Тюмени

Потеряшку из Приморья нашли в Тюмени

27 августа 2024, 23:32
Фото: Изображение Midjourney

Юная жительница пропала в Приморском крае и нашлась в Тюмени

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Интернет
Поиски дочери обернулись провалом для женщины из Надеждинского района. Правоохранители нашли девушку, но в другом регионе.

17-летняя девушка, которую разыскивали в Приморье, оказалась в Тюмени, сообщает пресс-служба МВД. Юная жительница поселка Тихий гостила у родственницы в дальневосточной столице, однако домой путешественница не вернулась. Мать «потеряшки» предположила, что дочь уехала к подруге в Уссурийск. Но, приехав в город и связавшись с приятельницей своей дочери, женщина выяснила, что пропавшая покинула муниципалитет. Родительница обратилась в полицию.

Изучив социальные сети, правоохранители предположили, что девушка могла улететь в гости к тюменской подруге, с которой она познакомилась в интернете.

«Оперативники установили авиарейс маршрутом „Владивосток — Екатеринбург — Тюмень“, которым несовершеннолетняя прибыла в Тюмень. Затем по информационно-справочным учетам и базам данных полицейские установили адрес тюменской подруги», — отметили в полиции.

В Сибири развернулись поиски «потеряшки». Силовики обратились за помощью к волонтерам, которые обнаружили девушку в общежитии. Путешественницу отправили к инспекторам по делам несовершеннолетних и провели с ней профилактическую беседу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, туристы из соседнего региона едва не потеряли сына по пути на море в Приморье.

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