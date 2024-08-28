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Posted 28 августа, 02:47

Published 28 августа, 02:47

Modified 28 августа, 02:50

Updated 28 августа, 02:50

Пожарные оперативно справились с огнем в Приморском крае

Прибыли за 5 минут и спасли мужчину: огнеборцы потушили квартиру во Владивостоке

28 августа 2024, 02:47
Фото: Изображение Midjourney

Пожарные оперативно справились с огнем в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В одной из многоэтажек Владивостока пламя охватило квартиру. Доблестные спасатели спасли горожанина, прибыв на место инцидента за считанные минуты.

В дальневосточной столице на Юмашева произошло возгорание в многоэтажке, сообщает пресс-служба МЧС Приморья.

Огнеборцы прибыли на место инцидента за пять минут. Кухня квартиры на пятом этаже оказалась в огне. Более того, на одном из балконов дома стоял мужчина, который не мог выбраться на улицу из-за задымленности квартиры.

«Звено газодымозащитной службы при помощи спасательного устройства вывело мужчину», — отметили в telegram-канале ведомства.

В результате происшествия кухня выгорела изнутри, но, самое главное, никто не пострадал.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке потушили горящий автомобиль.

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