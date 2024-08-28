Прибыли за 5 минут и спасли мужчину: огнеборцы потушили квартиру во Владивостоке

Posted 28 августа, 02:47
Published 28 августа, 02:47
Modified 28 августа, 02:50
Updated 28 августа, 02:50
В дальневосточной столице на Юмашева произошло возгорание в многоэтажке, сообщает пресс-служба МЧС Приморья.
Огнеборцы прибыли на место инцидента за пять минут. Кухня квартиры на пятом этаже оказалась в огне. Более того, на одном из балконов дома стоял мужчина, который не мог выбраться на улицу из-за задымленности квартиры.
«Звено газодымозащитной службы при помощи спасательного устройства вывело мужчину», — отметили в telegram-канале ведомства.
В результате происшествия кухня выгорела изнутри, но, самое главное, никто не пострадал.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке потушили горящий автомобиль.