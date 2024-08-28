Приятным сюрпризом удивили в Китае туристов из Приморья — видео

Posted 28 августа, 07:26
Published 28 августа, 07:26
Modified 28 августа, 07:28
Updated 28 августа, 07:28
Отдыхающие из Приморья застали удивительное в приграничных городах Китая: музыканты давали на улицах концерты с традиционной музыкой, а сопровождали их юные танцоры. Ребята знакомили туристов с культурой своей Родины и показывали, чему успели научиться в свои юные годы.
Одно из выступлений профессиональных музыкантов вместе с юными танцорами сняли на видео туристы из Приморья. Роликом они поделились с редакцией.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по сообщениям китайских СМИ, ездить в Китай жителям Приморья станет комфортнее.