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Posted 28 августа, 07:26

Published 28 августа, 07:26

Modified 28 августа, 07:28

Updated 28 августа, 07:28

Приятным сюрпризом удивили в Китае туристов из Приморья — видео

Приятным сюрпризом удивили в Китае туристов из Приморья — видео

28 августа 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Туризм
Маленькие танцоры знакомят туристов из Приморья с культурой своих городов в китайском приграничье. Жители Хуньчуня устроили концерт на одной из улиц города, и к ним присоединились юные любители искусства.

Отдыхающие из Приморья застали удивительное в приграничных городах Китая: музыканты давали на улицах концерты с традиционной музыкой, а сопровождали их юные танцоры. Ребята знакомили туристов с культурой своей Родины и показывали, чему успели научиться в свои юные годы.

Одно из выступлений профессиональных музыкантов вместе с юными танцорами сняли на видео туристы из Приморья. Роликом они поделились с редакцией.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по сообщениям китайских СМИ, ездить в Китай жителям Приморья станет комфортнее.

Китайские СМИ: в Муданьцзянь с комфортом смогут ездить жители Приморья — видео
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