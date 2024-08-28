Приятным сюрпризом удивили в Китае туристов из Приморья — видео

Отдыхающие из Приморья застали удивительное в приграничных городах Китая: музыканты давали на улицах концерты с традиционной музыкой, а сопровождали их юные танцоры. Ребята знакомили туристов с культурой своей Родины и показывали, чему успели научиться в свои юные годы.