Проект «Сухого порта» в Приморье расширит возможности Восточного полигона

Второй этап предусматривает электрификацию и удлинение выставочных путей до 2100 метров, что позволит принимать до четырех контейнерных поездов длиной 142 условных вагона в сутки, что эквивалентно около 350 тысяч TEU в год. И это те самые дополнительные объемы груза, которые станут серьезным подспорьем для роста приморской экономики по мнению профессионального и экспертного сообщества.