Проект «Сухого порта» в Приморье расширит возможности Восточного полигона

Posted 28 августа, 06:08
Published 28 августа, 06:08
Modified 28 августа, 09:08
Updated 28 августа, 09:08
В Артемовском городском округе Приморья уже в начале сентября после реконструкции откроется железнодорожная станция Угловая, которая теперь станет важным грузовым хабом на пути к морским портам региона.
Напомним, «Сухой порт» - приморская местная компания, (входит в группу компаний «Аква-Ресурсы») вложил миллиард рублей только на первом этапе проекта. В результате длина ведущих к транспортно-логистическому центру путей увеличится в пять раз до 3,3 километров. В результате станция сможет принимать, а ТЛЦ — обрабатывать до трех контейнерных 72-вагонных поездов в сутки, обработка экспортно-импортных грузов возрастет до 200 тысяч TEU в год.
Обновленную станцию торжественно откроют и запустят в работу уже в начале сентября. А пока эксперты оценивают значимость проекта для экономики Приморья и его роль в решении задач, поставленных президентом России по развитию железнодорожной и складской инфраструктуры на Дальнем Востоке, в «Восток-Медиа» узнали мнение самих представителей отрасли.
Лидеры отрасли ставят на «Сухой порт»
Так, важность развития сухих портов — то есть внутренних терминалов, расширяющих складские возможности портов морских — отмечают в «Модум Транс». Это один из ведущих железнодорожных операторов страны — только за 2023 год компания перевезла свыше 81 миллионов тонн грузов и вошла в тройку по погрузке в полувагонах на сети РЖД среди всех участников рынка.
«Переориентация логистики в сторону Дальнего Востока и стран АТР — это реалии, в которых находится сегодня бизнес. Своевременный и бесперебойный вывоз груза с портовых площадок является одним из основных условий роста экономики. В условиях ограниченных пропускных возможностей Восточного полигона строительство новых площадок по перевалке/погрузке контейнеров на железнодорожный подвижной состав позволит увеличить объемы вывозимого груза», — рассказывает заместитель генерального директора «Модум Транс» по коммерции Елена Шишацкая.
Как рассказали в компании, с приморскими «Аква-Ресурсами» сотрудничество ведется сразу по нескольким грузовым площадкам, в том числе и на станции Угловой.
«Строительство нового „Сухого порта“ на железнодорожной станции Угловая позволит в дальнейшем грузить до трех контейнерных поездов из полувагонов ООО „Модум-Транс“ в сутки при наличии вагонного парка. Мы видим перспективы по увеличению вывоза импортных грузов в контейнерах с Дальнего Востока нашим парком полувагонов. Готовы и дальше принимать непосредственное участие в данном процессе с нашими партнерами», — подчеркивает Елена Шишацкая.
Растущие мощности Приморья
В целом же в отрасли сложился консенсус — проект «Сухого порта» и «Аква-Ресурсов» существенно расширит экспортно-импортные возможности приморских портов, а значит окажет серьезное влияние на развитие всего региона. Напомним, ранее проект поддержал и другой крупный российский оператор — «Евросиб».
«Развитие транспортной и железнодорожной инфраструктуры в Приморском крае абсолютно необходимо и должно быть в приоритете как у государства, так и у частного бизнеса, использующего эту инфраструктуру. Для нашей компании критически необходимо увеличение мощностей, способных обеспечить растущий запрос на перевозку грузов в условиях загруженности дальневосточных портов, Восточного полигона на конечном участке Транссиба», — рассказал президент АО «Евросиб СПб — Транспортные системы» Дмитрий Никитин.
Стоит напомнить, что после открытия обновленной Угловой инвестор не собирается останавливаться. Практически сразу начнется работа над реализацией второго этапа проекта, в который «Аква-Ресурсы» вложат еще полтора миллиарда рублей и уже заручились поддержкой одного из крупнейших российских банков, ВТБ.
Второй этап предусматривает электрификацию и удлинение выставочных путей до 2100 метров, что позволит принимать до четырех контейнерных поездов длиной 142 условных вагона в сутки, что эквивалентно около 350 тысяч TEU в год. И это те самые дополнительные объемы груза, которые станут серьезным подспорьем для роста приморской экономики по мнению профессионального и экспертного сообщества.