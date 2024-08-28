«Распробовали» лакомый кусочек: популярность райского пляжа в Приморье растет

Posted 28 августа, 08:03
Published 28 августа, 08:03
Modified 28 августа, 08:05
Updated 28 августа, 08:05
Идеальная бухта Триозерье вновь очаровала отпускников в социальных сетях. Однако местные жители удивлены наплывом туристов.
«Так много отдыхающих, несмотря на конец лета», — написала подписчица новых медиа.
«Наверное, туристы „распробовали“ Триозерье. Популярность зашкаливает, прямо как у Ливадии», — отметила девушка в соцсетях.
«Я надеюсь, что можно будет отдохнуть в спокойной обстановке в сентябре», — с надеждой заявила местная жительница.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осень начнется с дождей и похолодания в Приморье.