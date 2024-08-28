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Posted 28 августа, 08:03

Published 28 августа, 08:03

Modified 28 августа, 08:05

Updated 28 августа, 08:05

«Распробовали» лакомый кусочек: популярность райского пляжа в Приморье растет

«Распробовали» лакомый кусочек: популярность райского пляжа в Приморье растет

28 августа 2024, 08:03
Фото: Погода 25 регион
Сюжет
Туристы
Процветание туризма радует население Приморского края. Но некоторые жители побережья изумлены растущим спросом на путешествия к морю.

Идеальная бухта Триозерье вновь очаровала отпускников в социальных сетях. Однако местные жители удивлены наплывом туристов.

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«Так много отдыхающих, несмотря на конец лета», — написала подписчица новых медиа.
«Наверное, туристы „распробовали“ Триозерье. Популярность зашкаливает, прямо как у Ливадии», — отметила девушка в соцсетях.
«Я надеюсь, что можно будет отдохнуть в спокойной обстановке в сентябре», — с надеждой заявила местная жительница.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осень начнется с дождей и похолодания в Приморье.

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