Распространители фейков сеяли панику во время массового отключения света в Приморье

Также на мероприятии поделились занятной статистикой. 46 процентов опрошенных слышали о фактчекинге (процесс проверки фактической точности сомнительных сообщений — прим. ред.), — 18 процентов имеют поверхностные знания о нем. 45 процентов респондентов считают, что мер борьбы с дезинформацией недостаточно на сегодняшний день.