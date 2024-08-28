Распространители фейков сеяли панику во время массового отключения света в Приморье

Posted 28 августа, 04:30
Published 28 августа, 04:30
Modified 28 августа, 04:32
Updated 28 августа, 04:32
16 августа страну ошарашила новость о массовом отключении света в Приморье, — край целиком и полностью остался без центрального электроснабжения на несколько часов. Местное население с ужасом пыталось разобраться в причинах серьезного коллапса регионального уровня.
Именно в этот момент активизировались злоумышленники. Новостные каналы начали распространять дезинформацию, касающуюся отсутствия электричества. Естественно, в наше неспокойное время подобные вбросы негативно отразились на жителях региона.
Массовое отключение света в Приморском крае затронули на пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году».
Данное мероприятие было посвящено распространению дезинформации в России. Оказывается, на сегодняшний день 64 процента россиян сталкиваются с недостоверной информацией в интернете. К сожалению, жители Приморского края не исключение.
Например, в период блэкаута, новые медиа сообщали, что всему виной рухнувшая энергомачта, но на самом деле произошло замыкание на сетях ВСК. В администрации отметили, что сработала защита на блоках.
Директор Минцифры России Екатерина Ларина заявила, что для искоренения фейков необходима активная гражданская позиция среди населения. В борьбе за правду должны участвовать не только специалисты, но и обычные пользователи интернета.
«Раньше мы видели официальные источники информации, а сейчас любой человек с выходом в интернет получает доступ к массовой аудитории и воспринимается пользователями как источник. Поэтому важно понимать, как отличать верифицированные источники и достоверную информацию», — поделилась Екатерина Ларина.
Также на мероприятии поделились занятной статистикой. 46 процентов опрошенных слышали о фактчекинге (процесс проверки фактической точности сомнительных сообщений — прим. ред.), — 18 процентов имеют поверхностные знания о нем. 45 процентов респондентов считают, что мер борьбы с дезинформацией недостаточно на сегодняшний день.
Важно отметить, что сейчас происходит снижение числа фейков, но их уникальное количество не уменьшается. По расчетам экспертов, к концу года будет около восьми миллионов копий дезинформации