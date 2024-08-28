Родителям рассказали, как обезопасить своего ребенка на улице и в школе

В домашних условиях важно научить ребенка правильно обращаться с бытовыми электроприборами, объяснить, что нельзя прикасаться к технике с мокрыми руками, а также иметь список телефонных номеров для экстренных случаев. Необходимо также пояснить, с кем можно общаться по телефону, а с кем нет.