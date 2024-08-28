vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа, 15:36

Published 28 августа, 15:36

Modified 28 августа, 15:36

Updated 28 августа, 15:36

Родителям рассказали, как обезопасить своего ребенка на улице и в школе

28 августа 2024, 15:36
Перед первым сентября сотрудники прокуратуры напомнили родителям основные правила безопасности, о которых следует рассказать своим детям перед началом нового учебного года.

Перед самым началом учебного года стоит освежить в памяти правила дорожного движения и, если ребенок ходит в школу один, заранее изучить с ним маршрут. Рекомендуется менять его раз в год, так как со временем у детей снижается бдительность, пишет sibdepo.ru.

В домашних условиях важно научить ребенка правильно обращаться с бытовыми электроприборами, объяснить, что нельзя прикасаться к технике с мокрыми руками, а также иметь список телефонных номеров для экстренных случаев. Необходимо также пояснить, с кем можно общаться по телефону, а с кем нет.

Дети должны запомнить еще одно важное правило — не разговаривать с незнакомцами на улице. Если посторонний человек пытается взять ребенка за руку и предлагает куда-то пойти, нужно как можно громче кричать и убегать к толпе людей.

Важно не давать детям с собой в школу лишнее количество денег, чтобы избежать возможных проблем. Детский мобильный телефон также следует выбирать простым, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Подпишитесь
Популярное