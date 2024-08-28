vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа, 01:46

Published 28 августа, 01:46

Modified 28 августа, 01:48

Updated 28 августа, 01:48

Стадо оленей на побережье удивило жителей Приморского края

«Рослые и мощные»: девушки восхитились толпой красавчиков на пляже в Приморье

28 августа 2024, 01:46
Фото: vostokmedia.com

Стадо оленей на побережье удивило жителей Приморского края

Сюжет
Животные
Толпа копытных попала на камеру на побережье Японского моря. Жители Приморского края по-разному отреагировали на интересных отдыхающих.

Огромное количество оленей прогуливалось на берегу моря на заповедной земле.

Даже толпы оленей отдыхают на пляже в Приморье, не то, что ты — видео
Узнать подробнее

Многие приморцы восхитились изящными животными. Некоторые с юмором позавидовали рогатым «туристам», ведь не всем удается насладиться летом из-за работы. А кто-то поинтересовался, зачем олени подошли к морю.

«Какие они рослые и мощные. Красавчики! Восхищаюсь приморской природой»;
«Мне кажется, что дикие звери чаще отдыхают на море, чем я. Под кондиционером классно, но немного грустненько»;
«Интересно, что олени делают на берегу? Чем он их так привлек? Водорослей нет, растений мало».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в летнюю жару купаются даже олени в Приморском крае.

#Новости#Общество#Владивосток#Животные#Природа#Отдых#Приморский край#Пляж#Приморье#Японское море#Местные жители
Подпишитесь
Популярное