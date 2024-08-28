«Рослые и мощные»: девушки восхитились толпой красавчиков на пляже в Приморье

Posted 28 августа, 01:46
Published 28 августа, 01:46
Modified 28 августа, 01:48
Updated 28 августа, 01:48
Огромное количество оленей прогуливалось на берегу моря на заповедной земле.
Многие приморцы восхитились изящными животными. Некоторые с юмором позавидовали рогатым «туристам», ведь не всем удается насладиться летом из-за работы. А кто-то поинтересовался, зачем олени подошли к морю.
«Какие они рослые и мощные. Красавчики! Восхищаюсь приморской природой»;
«Мне кажется, что дикие звери чаще отдыхают на море, чем я. Под кондиционером классно, но немного грустненько»;
«Интересно, что олени делают на берегу? Чем он их так привлек? Водорослей нет, растений мало».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в летнюю жару купаются даже олени в Приморском крае.