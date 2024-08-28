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Posted 28 августа, 05:28

Published 28 августа, 05:28

Modified 28 августа, 05:30

Updated 28 августа, 05:30

Полосатые в ужасе от того, что в Приморье скоро похолодает

Тигры в шоке провожают лето: тепло скоро покинет Приморье — фото

28 августа 2024, 05:28
Фото: amurleo_land

Полосатые в ужасе от того, что в Приморье скоро похолодает

Сюжет
Погода
Даже звери в шоке — осталось всего 4 дня лета. Неподдельное удивление на морде тигра сняла фотоловушка.

На «Земле леопарда» лето скоро тоже закончится. Прохлада после жары будет приятной, но совсем прощаться с теплом не хочется даже животным.

Одна из фотоловушек поймала амурского тигра, который ну очень не рад концу лета. На морде — неподдельное удивление: до конца теплого сезона осталось всего несколько дней.

Фото: amurleo_land

В некоторых районах края прохлада уже напомнила о приближении осени — градусники показали +12. На юге Приморья, там, где живет полосатый, до такого еще далеко, но расставаться с летом все равно грустно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как лето попрощается с Приморьем.

30°С жары, грозовые дожди и похолодание: как лето попрощается с Приморьем?
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