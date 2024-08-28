Тигры в шоке провожают лето: тепло скоро покинет Приморье — фото

Posted 28 августа, 05:28
Published 28 августа, 05:28
Modified 28 августа, 05:30
Updated 28 августа, 05:30
На «Земле леопарда» лето скоро тоже закончится. Прохлада после жары будет приятной, но совсем прощаться с теплом не хочется даже животным.
Одна из фотоловушек поймала амурского тигра, который ну очень не рад концу лета. На морде — неподдельное удивление: до конца теплого сезона осталось всего несколько дней.
В некоторых районах края прохлада уже напомнила о приближении осени — градусники показали +12. На юге Приморья, там, где живет полосатый, до такого еще далеко, но расставаться с летом все равно грустно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как лето попрощается с Приморьем.