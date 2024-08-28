Туман, ветер и жара днем и до +7°С ночью: погода встряхнет жителей Приморья

29 августа в Приморье погоду будет определять антициклон. В регионе не ожидается осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от +7 до +18°С, днём — от +24 до +29°C.