Туман, ветер и жара днем и до +7°С ночью: погода встряхнет жителей Приморья

Posted 28 августа, 09:50
Published 28 августа, 09:50
Modified 28 августа, 09:52
Updated 28 августа, 09:52
29 августа в Приморье погоду будет определять антициклон. В регионе не ожидается осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от +7 до +18°С, днём — от +24 до +29°C.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +19°C, днём — от +23 до +25°С.
В Уссурийске также ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южный умеренный, к вечеру сильный. Ночью температура воздуха будет от +17 до +19°C, днём — от +26 до +28°С.
В Находке тоже прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночью ветер будет слабым, а днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +16 до +18°C, днём — от +25 до +27°C.
Температура воды в Амурском заливе составит +24°C, в заливе Находка +21°C и в заливе Посьета +24°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какими будут последние дни лета в Приморье.