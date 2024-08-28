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Posted 28 августа, 09:50

Published 28 августа, 09:50

Modified 28 августа, 09:52

Updated 28 августа, 09:52

Антициклон принесет «континентальную» погоду в Приморский край

Туман, ветер и жара днем и до +7°С ночью: погода встряхнет жителей Приморья

28 августа 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney

Антициклон принесет «континентальную» погоду в Приморский край

Сюжет
Погода
Небо станет выше, но ночи будут холоднее — на территорию Приморья вторгнется антициклон. Осадков в крае не ожидается.

29 августа в Приморье погоду будет определять антициклон. В регионе не ожидается осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от +7 до +18°С, днём — от +24 до +29°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +19°C, днём — от +23 до +25°С.

В Уссурийске также ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южный умеренный, к вечеру сильный. Ночью температура воздуха будет от +17 до +19°C, днём — от +26 до +28°С.

В Находке тоже прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночью ветер будет слабым, а днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +16 до +18°C, днём — от +25 до +27°C.

Температура воды в Амурском заливе составит +24°C, в заливе Находка +21°C и в заливе Посьета +24°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какими будут последние дни лета в Приморье.

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