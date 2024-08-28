Ученые проанализируют древние вирусы, найденные в Гималаях

Исследователи извлекли образцы из разных слоев льда, каждый из которых соответствует определенной исторической эпохе. Самая молодая проба имеет возраст 160 лет, тогда как самая старая — более 41 тысячи лет. Наиболее разнообразная коллекция вирусов была найдена в слое, относящемся к периоду 11 500 лет назад. Большинство этих вирусов не встречается больше нигде на нашей планете.