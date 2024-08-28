Ученые проанализируют древние вирусы, найденные в Гималаях

Posted 28 августа, 09:21
Published 28 августа, 09:21
Modified 28 августа, 09:21
Updated 28 августа, 09:21
Ученые заявили, что сумели идентифицировать и каталогизировать около 1,7 тысячи вирусных геномов, что значительно превосходит ранее известные данные о вирусах, найденных в ледниках.
Как передает newkhakasiya.online, выявленные вирусы не представляют угрозы для человека. Их основными целями являются различные микроорганизмы. Эти вирусы не опасны для растительного и животного мира, хотя могли оказывать влияние на эволюционные процессы и метаболизм экосистемы.
Исследователи извлекли образцы из разных слоев льда, каждый из которых соответствует определенной исторической эпохе. Самая молодая проба имеет возраст 160 лет, тогда как самая старая — более 41 тысячи лет. Наиболее разнообразная коллекция вирусов была найдена в слое, относящемся к периоду 11 500 лет назад. Большинство этих вирусов не встречается больше нигде на нашей планете.