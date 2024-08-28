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Posted 28 августа, 09:21

Published 28 августа, 09:21

Modified 28 августа, 09:21

Updated 28 августа, 09:21

Ученые проанализируют древние вирусы, найденные в Гималаях

Ученые проанализируют древние вирусы, найденные в Гималаях

28 августа 2024, 09:21
Фото: 1MI
Специалисты в области палеоклиматологии извлекли ледяной керн с высоты шести тысяч метров в Гималаях, обнаружили в нем вирусы, возраст которых достигает 41 000 лет.

Ученые заявили, что сумели идентифицировать и каталогизировать около 1,7 тысячи вирусных геномов, что значительно превосходит ранее известные данные о вирусах, найденных в ледниках.

Как передает newkhakasiya.online, выявленные вирусы не представляют угрозы для человека. Их основными целями являются различные микроорганизмы. Эти вирусы не опасны для растительного и животного мира, хотя могли оказывать влияние на эволюционные процессы и метаболизм экосистемы.

Исследователи извлекли образцы из разных слоев льда, каждый из которых соответствует определенной исторической эпохе. Самая молодая проба имеет возраст 160 лет, тогда как самая старая — более 41 тысячи лет. Наиболее разнообразная коллекция вирусов была найдена в слое, относящемся к периоду 11 500 лет назад. Большинство этих вирусов не встречается больше нигде на нашей планете.

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