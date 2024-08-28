«Учиться — это здорово»: программа праздника в честь Дня знаний во Владивостоке

Posted 28 августа, 07:01
Published 28 августа, 07:01
Modified 28 августа, 07:03
Updated 28 августа, 07:03
Пресс-служба администрации дальневосточной столицы опубликовала программу общегородского празднества Дня знаний. Мероприятие, приуроченное к началу учебного года, развернется сразу на трех локациях: Корабельной набережной, центральной площади и на Светланской.
Праздник откроют спортивные состязания, — ученики младших классов начнут забег в 11 часов. Председатель регионального отделения «Движение первых» (7+) Анна Кашицына отметила, что юные бегуны получат не только медали, но и лакомства от Владивостокской фабрики мороженого.
«Помимо этого, в течение дня на центральной площади будут работать зона „Движения первых“ и Юнармии. Мы с нетерпением ждем гостей и обещаем очень увлекательное времяпрепровождение», — сказала Анна Кашицына.
Открытие праздника на главной сцене состоится в 12 часов. На центральной площади также будет работать множество зон с разными играми. Гости смогут проверить физическую подготовку, насладиться модным показом и посмотреть выступления талантливых земляков.
«Активности на площади будут продолжаться весь день, поэтому мы приглашаем школьников, а также их родителей посетить этот чудесный праздник. Гостей ждут мастер-классы, настольные игры, компьютерные игры, квиз и многое другое. Скучно точно не будет», — отметил первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.
На Светланской, от гостиницы «Версаль» до Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, разместится прогулочная зона и торговая улица для юных предпринимателей. Начинающие рукодельники смогут продать свои поделки.
«Мы подготовили увлекательную программу, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Пешеходные экскурсии по центральным улицам Владивостока, в том числе по „арсеньевским“ местам, разнообразные познавательные программы и мастер-классы для детей и подростков, объединенные темой его наследия, — это и многое другое ждёт гостей фестиваля», — рассказала заместитель директора музея по развитию Александра Осипова.
Там же расположится малая сцена, на которой выступят музыканты и творческие объединения дальневосточной столицы. На Светланской будет работать фудкорт, где можно будет подкрепиться в течение дня.
В 20 часов стартует следующий этап праздника, — начнется вечерний концерт, на котором выступят владивостокские артисты. Выступление Mary Gu (16+) станет эффектным финалом Дня знаний.
«Уже в третий раз мы открываем учебный год с большого городского праздника, участие в котором принимают тысячи владивостокцев и гостей Молодежной столицы разных возрастов. Главный посыл такого праздника: учиться — это здорово. Мы надеемся, что День знаний в этом году будет не менее ярким и задаст прекрасный темп для нового учебного года», — подытожил Сергей Дмитриенко.