В лагерь на берегу моря отправились 150 детей с инвалидностью из Хабаровского края

Смена продлится до 8 сентября в оздоровительном лагере «Радуга». Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на министерство социальной защиты региона, такие выезды проходят уже более 15 лет. На море дети получают яркие впечатления, участвуют в оздоровительных и культурно-досуговых мероприятиях. Также учатся общению, совместным играм и находят друзей, с которыми будут дружить по возвращению из лагеря.