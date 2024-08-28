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Posted 28 августа, 04:40

Published 28 августа, 04:40

Modified 28 августа, 04:42

Updated 28 августа, 04:42

В лагерь на берегу моря отправились 150 детей с инвалидностью из Хабаровского края

В лагерь на берегу моря отправились 150 детей с инвалидностью из Хабаровского края

28 августа 2024, 04:40
Фото: Правительство Хабаровского края
В лагерь на берег Японского моря отправились 150 особенных детей вместе с сопровождающими их взрослыми. Двенадцать дней они проведут в профильной смене «Ласковое море». За это время подростки не только отдохнут, но и пройдут ежегодную реабилитацию.

Смена продлится до 8 сентября в оздоровительном лагере «Радуга». Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на министерство социальной защиты региона, такие выезды проходят уже более 15 лет. На море дети получают яркие впечатления, участвуют в оздоровительных и культурно-досуговых мероприятиях. Также учатся общению, совместным играм и находят друзей, с которыми будут дружить по возвращению из лагеря.

— Такая смена необходима семьям, у которых есть особенные дети, так как родители испытывают большие трудности в их социализации в обществе, воспитании и учебе. В этом году в профильной смене примут участие 150 детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями, такими как расстройство аутистического спектра, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Участие в профильной смене обеспечивается за счет средств краевого бюджета детям-инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и сопровождающим их взрослым. Оплачивается путевка и проезд железнодорожным транспортом от Хабаровска до загородного лагеря и обратно. На путевки по проекту «Ласковое море» в этом году из краевого бюджета выделено 10,7 миллиона рублей, — рассказал министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев.

Глава профильного ведомства напомнил, что с 2023 года детям-инвалидам впервые производится компенсация оплаты проезда и от места жительства до Хабаровска, а также обратно.

Для подачи заявления на участие в профильной смене «Ласковое море» родителям необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Состав участников организуется по единой краевой очереди, которая формируется по дате и времени подачи необходимых документов.

#Хабаровский край
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