Во Владивостоке открылся новый сквер с качелями и шахматными столами

Таким образом, благодаря совместным усилиям администрации, жителей и бизнеса, Владивосток продолжает преображаться, создавая комфортную и современную городскую среду для своих жителей. Новый сквер на улице Жигура стал еще одним шагом в этом направлении, предоставляя горожанам уютное место для отдыха и досуга.