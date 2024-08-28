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Posted 28 августа, 02:39

Published 28 августа, 02:39

Modified 1 сентября, 03:50

Updated 1 сентября, 03:50

Во Владивостоке открылся новый сквер с качелями и шахматными столами

Во Владивостоке открылся новый сквер с качелями и шахматными столами

28 августа 2024, 02:39
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru
Сюжет
Набережная
На улице Жигура во Владивостоке появился новый уютный сквер. Проект реализован благодаря активному участию горожан в региональной программе «Твой проект».

Во Владивостоке продолжается активное благоустройство общественных пространств. Недавно на улице Жигура, рядом с домом №2, открылся новый сквер, ставший результатом участия местных жителей в региональной программе «Твой проект».

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Идея создания сквера принадлежит местному жителю Максиму Белявскому, который узнал о программе «Твой проект» из интернета и решил подать заявку на благоустройство территории.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru
«Это место отлично подходило для создания сквера. Изначально я встретился с ландшафтным дизайнером, который поделился виденьем того, что можно здесь сделать. В результате мы разделили сквер на три составляющие: зоны активного, интеллектуального и спокойного отдыха», — рассказал Максим Белявский.

Новое общественное пространство включает в себя:

  • Зону активного отдыха с качелями
  • Зону интеллектуального досуга с шахматными столами
  • Зону спокойного отдыха с лавочками
  • Озеленение и малые архитектурные формы

Сквер уже пользуется популярностью у местных жителей, которые с удовольствием проводят там время.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Администрация Владивостока активно поддерживает инициативы по благоустройству города.

Начальник управления городской среды Анна Джура отметила:

«Ежегодно жители Владивостока активно принимают участие в конкурсе „Твой проект“. Победители получают средства на реализацию инициатив, а город — новые площадки для комфортного отдыха».
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

В 2024 году по конкурсу «Твой проект» реализуется пять инициатив жителей Владивостока:

  1. Создание безопасной дороги к морю на Патрокле
  2. Благоустройство спортивной площадки в детском саду №169
  3. Создание Туманной аллеи
  4. Обустройство пешеходного участка в районе Народного проспекта, 47
  5. Новый сквер на улице Жигура

Кроме того, во Владивостоке реализуются и другие программы благоустройства:

  • По национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустраиваются парки на Кирова, 116 и Ватутина, 26
  • По региональной программе «1000 дворов» ремонтируются аллея на улице Сахалинской и сквер в районе Тобольской, 10
  • На средства специального казначейского кредита проходит второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани

В благоустройстве города также активно участвуют и представители бизнеса:

  • ГК «Самолет» создала новое общественное пространство рядом с центральной площадью
  • Компания «Реми» открыла большую детскую площадку на набережной в районе Батарейной
  • «Приморский кондитер» ведет строительство сквера на Алеутской
  • Фабрика мороженого «Урса» планирует обустроить пространство для отдыха в районе кинотеатра «Нептун»

Таким образом, благодаря совместным усилиям администрации, жителей и бизнеса, Владивосток продолжает преображаться, создавая комфортную и современную городскую среду для своих жителей. Новый сквер на улице Жигура стал еще одним шагом в этом направлении, предоставляя горожанам уютное место для отдыха и досуга.

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