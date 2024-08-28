Во Владивостоке завершается масштабное благоустройство дворов

Администрация Владивостока подчеркивает, что благоустройство дворов является одним из приоритетных направлений работы. Реализация различных программ позволяет охватить большее количество территорий и учесть пожелания жителей при проведении работ.Таким образом, в 2024 году Владивосток продолжает активно преображаться, создавая комфортную городскую среду для своих жителей. Обновленные дворы не только улучшают внешний вид города, но и повышают качество жизни горожан, предоставляя им современные и безопасные пространства для отдыха и досуга