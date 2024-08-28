Во Владивостоке завершается масштабное благоустройство дворов

Posted 28 августа, 02:21
Published 28 августа, 02:21
Modified 1 сентября, 03:49
Updated 1 сентября, 03:49
Во Владивостоке активно ведутся работы по благоустройству дворов в рамках различных программ. По данным администрации города, уже по 60 адресам процент готовности превышает 90%, а еще по двум десяткам адресов работы находятся в самом разгаре.
Региональная программа «1000 дворов»
В рамках этой программы во Владивостоке будут благоустроены 73 придомовые территории. Программа предусматривает три вида ремонта: асфальтирование дороги, установку детской или спортивной площадки. Наибольшей популярностью у горожан пользуется благоустройство придомовых дорог.
Комплексное благоустройство
15 дворов будут отремонтированы комплексно по программе «Благоустройство в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа». В настоящее время работы ведутся на Ивановской, 2, Партизанском проспекте, 8 и Нерчинской, 3.
Краевая программа грантов для ТОСов
72 двора будет отремонтировано в рамках краевой программы грантов для территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Проекты получат до 1,5 миллионов рублей на реализацию и будут воплощены в жизнь уже в этом году.
Жители домов на Багратиона, 4 и Гамарника, 13 уже могут оценить новые асфальтированные дороги. На Партизанском проспекте, 45 появилась новая игровая площадка для детей. Ранее новый асфальт был уложен на Океанском проспекте, 70, Сабанеева, 22, Тухачевского, 64 и Котельникова, 4.
Глава Владивостока Константин Шестаков отметил:
«Благодаря поддержке правительства мы смогли реализовать больше проектов по благоустройству дворовых территорий — в 2022 году 165 дворов обрели новый вид, в 2023 году — 118. В этом году реализация программ продолжится, а это значит, что еще больше придомовых территорий станут комфортными и безопасными».
Администрация Владивостока подчеркивает, что благоустройство дворов является одним из приоритетных направлений работы. Реализация различных программ позволяет охватить большее количество территорий и учесть пожелания жителей при проведении работ.Таким образом, в 2024 году Владивосток продолжает активно преображаться, создавая комфортную городскую среду для своих жителей. Обновленные дворы не только улучшают внешний вид города, но и повышают качество жизни горожан, предоставляя им современные и безопасные пространства для отдыха и досуга