Юные экологи Хабаровского края приняли участие в IX слёте школьных лесничеств

Отметим, экологическое воспитание подрастающего поколения — важная и неотъемлемая составляющая реализации нацпроекта «Экология». Сегодня в Хабаровском крае ведут деятельность 19 школьных лесничеств на территории 7 муниципальных районов региона. В них занимаются более 250 ребят в возрасте от 9 до 16 лет. Учащиеся вместе с руководителями занимаются природоохранной, эколого-просветительской и практической работой.