Юные экологи Хабаровского края приняли участие в IX слёте школьных лесничеств

Posted 28 августа, 00:27
Published 28 августа, 00:27
Modified 28 августа, 00:29
Updated 28 августа, 00:29
Организаторы подвели итоги конкурсной программы. Слет проходил в рамках мероприятий нацпроекта «Экология».
— Юные лесоводы продемонстрировали свои знания и умения на десяти специально подготовленных станциях: «Ботаника», «Дендрология», «Геодезия», «Лесозащита», «Тушение лесных пожаров», «Лесовосстановление», «Спортивная», «Заповедные места», «Туристическая», «Лесные птицы и животные», «Первая медицинская помощь», «Беспилотники» и «Таксация». В ходе испытаний участники определяли диаметр, высоту, породу дерева, соотносили предложенные шишки и ветки хвойных пород. Также им нужно было определить вид животных по следам, показать основные способы и технологии посадки сеянцев. В завершении все прошли спортивную эстафету, — рассказала директор Вяземского Лесхоза-техникума им. Н. В. Усенко Анна Шевцова.
C окончанием лесного форума участников поздравил и. о. заместителя министра — начальника управления сохранения лесов Максим Таранов. Он отметил, что юннаты являются достойной сменой работникам лесного комплекса и смогут быть опорой в деле сохранения и приумножения зеленых богатств. Кроме этого, он поблагодарил руководителей школьных лесничеств за экологическое воспитание подрастающего поколения.
Первое место и главный приз — квадрокоптер, завоевала команда школьного лесничества «Растим лес Вместе» села Мичуринское Хабаровского района. Серебряным призером стала команда школьного лесничества «Панакс» поселка Дормидонтовка Вяземского района, получив в награду GPS-навигатор. Третьими заслуженно стали — школьное лесничество «Лесная академия» из города Вяземский, им вручили ноутбук.
Остальные участники слета тоже не остались без внимания. Ребята получили дипломы и призы, которые им помогут в дальнейшем осваивать лесную профессию.
Отметим, экологическое воспитание подрастающего поколения — важная и неотъемлемая составляющая реализации нацпроекта «Экология». Сегодня в Хабаровском крае ведут деятельность 19 школьных лесничеств на территории 7 муниципальных районов региона. В них занимаются более 250 ребят в возрасте от 9 до 16 лет. Учащиеся вместе с руководителями занимаются природоохранной, эколого-просветительской и практической работой.