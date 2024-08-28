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Posted 28 августа, 00:27

Published 28 августа, 00:27

Modified 28 августа, 00:29

Updated 28 августа, 00:29

Юные экологи Хабаровского края приняли участие в IX слёте школьных лесничеств

Юные экологи Хабаровского края приняли участие в IX слёте школьных лесничеств

28 августа 2024, 00:27
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае завершился IХ слет школьных лесничеств, который проходил на территории Вяземского Лесхоза-техникума им. Н. В. Усенко с 21 по 24 августа. В состязаниях приняли участие 13 команд, в число которых вошли 40 юных экологов из разных уголков региона.

Организаторы подвели итоги конкурсной программы. Слет проходил в рамках мероприятий нацпроекта «Экология».

— Юные лесоводы продемонстрировали свои знания и умения на десяти специально подготовленных станциях: «Ботаника», «Дендрология», «Геодезия», «Лесозащита», «Тушение лесных пожаров», «Лесовосстановление», «Спортивная», «Заповедные места», «Туристическая», «Лесные птицы и животные», «Первая медицинская помощь», «Беспилотники» и «Таксация». В ходе испытаний участники определяли диаметр, высоту, породу дерева, соотносили предложенные шишки и ветки хвойных пород. Также им нужно было определить вид животных по следам, показать основные способы и технологии посадки сеянцев. В завершении все прошли спортивную эстафету, — рассказала директор Вяземского Лесхоза-техникума им. Н. В. Усенко Анна Шевцова.

C окончанием лесного форума участников поздравил и. о. заместителя министра — начальника управления сохранения лесов Максим Таранов. Он отметил, что юннаты являются достойной сменой работникам лесного комплекса и смогут быть опорой в деле сохранения и приумножения зеленых богатств. Кроме этого, он поблагодарил руководителей школьных лесничеств за экологическое воспитание подрастающего поколения.

Первое место и главный приз — квадрокоптер, завоевала команда школьного лесничества «Растим лес Вместе» села Мичуринское Хабаровского района. Серебряным призером стала команда школьного лесничества «Панакс» поселка Дормидонтовка Вяземского района, получив в награду GPS-навигатор. Третьими заслуженно стали — школьное лесничество «Лесная академия» из города Вяземский, им вручили ноутбук.

Остальные участники слета тоже не остались без внимания. Ребята получили дипломы и призы, которые им помогут в дальнейшем осваивать лесную профессию.

Отметим, экологическое воспитание подрастающего поколения — важная и неотъемлемая составляющая реализации нацпроекта «Экология». Сегодня в Хабаровском крае ведут деятельность 19 школьных лесничеств на территории 7 муниципальных районов региона. В них занимаются более 250 ребят в возрасте от 9 до 16 лет. Учащиеся вместе с руководителями занимаются природоохранной, эколого-просветительской и практической работой.

#Хабаровский край
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