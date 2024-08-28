Жара, теплое море и пустой пляж: туристы делятся кадрами с райского отдыха в Приморье

Posted 28 августа, 07:16
Published 28 августа, 07:16
Modified 28 августа, 07:18
Updated 28 августа, 07:18
Спокойное море, песчаный пляж и прекрасная погода — идеальное сочетание для отдыха на побережье. Именно такая обстановка наблюдается во Врангеле.
Важно отметить, что жара и солнце задержались в Приморье. Так что отдыхающие ловят момент и наслаждаются шикарным досугом на морском берегу.
Более того, в регионе август завершится красиво, — высокие температуры и ясная погода еще несколько дней будут радовать жителей и гостей края.