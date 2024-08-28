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Posted 28 августа, 07:16

Published 28 августа, 07:16

Modified 28 августа, 07:18

Updated 28 августа, 07:18

Идеальный отдых продолжается на популярных пляжах Приморского края

Жара, теплое море и пустой пляж: туристы делятся кадрами с райского отдыха в Приморье

28 августа 2024, 07:16
Фото: Погода 25 регион

Идеальный отдых продолжается на популярных пляжах Приморского края

Сюжет
Погода
Пока жители Приморского края ожидают наступление первых холодов, отдыхающие продолжают нежиться на райских берегах региона. Невероятно красивый пляж вновь попал в объектив камеры путешественника.

Спокойное море, песчаный пляж и прекрасная погода — идеальное сочетание для отдыха на побережье. Именно такая обстановка наблюдается во Врангеле.

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Важно отметить, что жара и солнце задержались в Приморье. Так что отдыхающие ловят момент и наслаждаются шикарным досугом на морском берегу.

Фото: Погода 25 регион

Более того, в регионе август завершится красиво, — высокие температуры и ясная погода еще несколько дней будут радовать жителей и гостей края.

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