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Posted 29 августа, 07:08

Published 29 августа, 07:08

Modified 29 августа, 07:10

Updated 29 августа, 07:10

Машину почти закинули в мусорный бак в Приморском крае

Чудеса эквилибристики: удивительная утилизация автомобиля во Владивостоке — фото

29 августа 2024, 07:08
Фото: vostokmedia.com

Машину почти закинули в мусорный бак в Приморском крае

Сюжет
Машина
Жители Владивостока настолько воспитанные, что даже транспорт выбрасывают в мусорки. Но горожане задались вопросом: зачем и, главное, как водитель умудрился припарковаться таким образом?

Автомобилист странным образом припарковал свою «ласточку» на Щитовой в дальневосточной столице. «Хонда» буквально повисла на мусорном контейнере, который оказался опрокинутым.

Фото: dpskontrol_125rus

В новых медиа опубликовали снимок и указали локацию, где произошел странный инцидент. Однако обстоятельства происшествия неизвестны. Приморцы не поленились и выстроили свои теории развития событий.

«Мусорка дорогу в неположенном месте перебегала просто»;
«Утилизация авто. Недорого»;
«Как он умудрился?!»;
«По-пьяне. Как же еще?»;
«Жалко „Хонду“, хороша же»;
«Народ настолько суров, что даже тачки в баки выбрасывает».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист оставил машину прямо в море в Приморском крае.

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