Чудеса эквилибристики: удивительная утилизация автомобиля во Владивостоке — фото

Posted 29 августа, 07:08
Published 29 августа, 07:08
Modified 29 августа, 07:10
Updated 29 августа, 07:10
Автомобилист странным образом припарковал свою «ласточку» на Щитовой в дальневосточной столице. «Хонда» буквально повисла на мусорном контейнере, который оказался опрокинутым.
В новых медиа опубликовали снимок и указали локацию, где произошел странный инцидент. Однако обстоятельства происшествия неизвестны. Приморцы не поленились и выстроили свои теории развития событий.
«Мусорка дорогу в неположенном месте перебегала просто»;
«Утилизация авто. Недорого»;
«Как он умудрился?!»;
«По-пьяне. Как же еще?»;
«Жалко „Хонду“, хороша же»;
«Народ настолько суров, что даже тачки в баки выбрасывает».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист оставил машину прямо в море в Приморском крае.