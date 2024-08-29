Чудеса эквилибристики: удивительная утилизация автомобиля во Владивостоке — фото

Машину почти закинули в мусорный бак в Приморском крае

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Жители Владивостока настолько воспитанные, что даже транспорт выбрасывают в мусорки. Но горожане задались вопросом: зачем и, главное, как водитель умудрился припарковаться таким образом?